Liselotte (39) ziet in onderzoek hoe steeds minder jongeren tijd nemen om te ontbijten: “Dit is echt alarmerend”

Meer en meer jongeren hebben minder zin in een dagelijks ontbijt. Ze hebben er geen trek in of gunnen zichzelf geen tijd voor dergelijke ochtendrituelen. Bovendien eten ze heel weinig fruit. “Het is echt alarmerend”, stelt Liselotte Callens uit Deerlijk, die deze negatieve trend nogmaals bevestigd zag in haar bachelorproef.

Liselotte Callens (39) uit de Deerlijkse wijk Belgiek en mama van Batiste (9) geeft les aan de tweede graad in Rhizo campus Zwevegem. Momenteel zit ze in haar laatste fase van haar educatieve bachelor secundair onderwijs, die ze via afstandsonderwijs volgt aan Vives Torhout. Gezondheidsopvoeding en biologie zijn haar vakken. “In het kader van mijn bachelorproef ‘Onderzoek naar de mate van integratie van de diverse gezondheidsthema’s (gezonde voeding, beweeggedrag en mentaal welbevinden) in het secundair onderwijs’ – inderdaad een hele mond vol – ben ik gestart met het analyseren van de knelpunten op dat vlak in Vlaanderen”, start Liselotte haar verhaal.

Slecht slapen én ontbijten

“Een eerste aandachtspunt was de slaapcultuur bij de jeugd. Veel jongeren scoren heel slecht wat betreft slaap tijdens de weekdagen. Ook het ontbijt is problematisch. Zowat de helft, 48 procent, eet gewoonweg niet. Een gebalanceerd ontbijt is nochtans heel belangrijk omdat het je de energie levert voor het begin van de dag na urenlang niks gegeten te hebben. Velen staan op en starten de dag zonder tijd te nemen om (goed) te ontbijten. Ook al hebben we het al ettelijke keren gehoord, de uitspraak is er niet minder waar door: het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Het zorgt ervoor dat je de dag op de juiste manier begint en spoort je spijsverteringssysteem aan.”

Bevestiging

“Een derde item was de geluksdriehoek. Je gelukkig voelen, wat is dat precies? De drie bouwblokken zijn daarbij jezelf kunnen zijn, goed omringd zijn en je goed voelen. Ze zijn alle drie belangrijk en onlosmakelijk met elkaar verbonden. En omdat perfect geluk niet bestaat; is het helemaal oké als je even uit balans bent of je minder goed voelt… Geluksgevoel ligt uiteraard bij iedereen anders”, meent Callens.

“Sommige leerlingen hebben mijn gezond en lekker ontbijt ook thuis geprobeerd”

“Deze drie thema’s heb ik via een enquête ook onderzocht bij de leerlingen van het derde en vierde jaar. De resultaten waren een bevestiging van de vastgestelde trends op Vlaams niveau. Daarmee ben ik verder aan de slag gegaan in een project. Vooreerst heb ik de leerlingen zelf een ontbijt laten klaarmaken. Geen klassiek ontbijt zoals een boterham met chocopasta, maar een gezondere, veel lekkerdere variante: zelfbereide, gezonde ontbijtgranen, fruitsalade, een gezonde pannenkoek. De reacties waren alvast heel enthousiast. Het doet mij plezier dat bepaalde leerlingen dat later thuis uitgeprobeerd hebben.”

Geluksdriehoek

“Het aspect ‘slaap’ hebben we aangekaart met verschillende proefjes en testjes waaruit tal van tips gedistilleerd werden. Zo werd bijvoorbeeld de klas in twee groepen verdeeld: een eerste groep die voor het slapengaan voor het computerscherm gekluisterd zit om te chatten of te gamen en een tweede groep die opteerde voor wat meditatieoefeningen. Dat de verschillen in hartslag aanzienlijk waren, hoeft allicht geen betoog, maar bij de leerlingen deed het toch echt een alarmbelletje rinkelen…”

“Wat de geluksdriehoek betreft, daar hebben we gewerkt met het spel ‘Gezonder leven’. Via een aantal casussen proberen we de beste oplossing te vinden in de zoektocht naar meer welzijn en balans. Vaak kunnen zelfs al kleine veranderingen het verschil maken en kunnen kleine geluksmomenten je leven verrijken. Het is alvast positief te horen dat sommige leerlingen de betere methodes blijven uitproberen, maar er blijft uiteraard – niet alleen bij de 14- tot 16-jarigen – nog veel werk aan de winkel”, besluit Liselotte Callens.