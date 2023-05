Heel wat te doen in onze provincie tijdens ‘Week van de Korte Keten’

De Provincie West-Vlaanderen organiseert van zaterdag 13 tot zondag 21 mei, samen met haar agentschappen Inagro, POM West-Vlaanderen en Westtoer, en met Unizo, de achtste editie van de Week van de Korte Keten. Ook de andere Vlaamse Provincies, VLAM, de Vlaamse overheid, Steunpunt Korte Keten en talrijke lokale besturen en organisaties zetten mee hun schouders onder deze campagne.

Tijdens de actieweek vinden er in West-Vlaanderen tal van activiteiten plaats waarbij de korte keten en producten recht van bij de boer of ambachtelijke verwerker centraal staan. Zo kan je deelnemen aan verschillende wandel- en fietstochten langs lekkere adresjes, langsgaan op een streek- en boerenmarkt, een rondleiding volgen of genieten van een hoevepicknick. Een overzicht van alle activiteiten is terug te vinden op www.weekvandekorteketen.be

Korte keten themahoekje

In 35 steden of gemeenten is er op een centrale plaats (bibliotheek, stadhuis, …) een korte keten themahoekje terug te vinden. Daar maken inwoners op een laagdrempelige manier kennis met de korte keten en producenten uit de buurt. Op deze manier wordt de actie ook onder de aandacht gebracht bij mensen die nog niet bekend zijn met het concept.

100% West-Vlaams klantenactie

Alle klanten die tijdens de Week van de Korte Keten langsgaan bij een verkooppunt van 100% West-Vlaams ontvangen een lotje waarmee ze een van de 30 prijzen kunnen winnen, waaronder een bon voor een hoevepicknick, een geschenkmand of een etentje bij een Lekkere Westen-chef.

Koken met lokale producten

Gerenommeerde West-Vlaamse chefs verrasten hun lokale producenten met een gerecht op basis van hun eigen producten. Deze recepten zijn gebundeld zodat iedereen er zelf thuis mee aan de slag kan.