GAIA Taste Truck houdt halt in Blankenberge en trakteert op plantaardige vol-au-vent

Vrijdag deed GAIA de Blankenbergse Zeedijk aan tijdens zijn zomertoer, die dit jaar in het teken staat van de dertigste verjaardag van de dierenrechtenorganisatie. De GAIA Taste Truck trakteert voor de gelegenheid op plantaardige vol-au-vent. “We willen de mensen op deze manier bedanken voor hun steun aan onze organisatie en hun inzet voor het dierenwelzijn”, aldus communicatieverantwoordelijke Hans Moyson.

Aan de hand van een enquête wordt meteen ook gepolst naar de prioriteiten betreffende dierenwelzijn. “We vragen de mensen naar hun specifieke bekommernissen en wensen: op welke thema’s hoort GAIA zich vooral, of nog meer te richten? Dat willen we graag te weten komen van de mensen”, zegt Hans Moyson, communicatieverantwoordelijke bij GAIA.

Lot van vleeskippen

Met de plantaardige vol-au-vent wil de organisatie ook nog eens de aandacht vestigen op de dieronwaardige omstandigheden waarin vleeskippen gehouden worden. “Met 300 miljoen vleeskippen die jaarlijks aan hun einde komen in de slachterij, zijn dit de meest geslachte dieren in België. Vleeskippen leiden een uitermate kort en treurig bestaan waarin ze zo snel mogelijk moeten groeien in erbarmelijke omstandigheden. Dergelijke uitermate snel groeiende rassen bereiken hun slachtgewicht van bijna 2,5 kg in 42 dagen, en omdat ze zo snel groeien, lijden ze voortdurend gewrichtspijnen. Hun poten kunnen hun abnormale lichaamsgewicht niet dragen”, aldus Hans Moyson.

Geen plofkippen meer

GAIA is er het afgelopen jaar in geslaagd om de meerderheid van de supermarktketens in België het ‘Better Chicken Commitment’ (BCC) te doen ondertekenen. Daarmee verbinden de supermarkten zich ertoe om vanaf 2026 geen plofkip meer aan te bieden in hun rekken, maar vlees van kippen die een beter leven krijgen. “Alleen: de Belgische supermarktketens hebben het BCC vooralsnog niet ondertekend voor de door hen verkochte producten waarin kip verwerkt zit, zoals bijvoorbeeld kipsalade, kip curry en chicken nuggets. Voor die producten willen zij ook na 2026 nog steeds plofkippen gebruiken en dat willen we koste wat het kost vermijden”, aldus nog Hans Moyson.

De vegetarische vol-au-vent viel bij de meesten in de smaak. “De mensen zijn aangenaam verrast dat hij zo lekker is en ook echt naar kip smaakt. We krijgen geregeld de vraag waar ze ‘m kunnen kopen”, klinkt het. De GAIA Taste Truck houdt volgende week nog halt in Doornik, Luik, Eupen en Aarlen. (WK)