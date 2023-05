FAVV stelt bij controles in Vismijn Oostende ernstige inbreuken vast

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft vorige maand inspecties uitgevoerd in en rond de Vismijn van Oostende en daarbij werden bij een op de tien controles “ernstige inbreuken” vastgesteld. In totaal werden drie pv’s uitgeschreven en zes waarschuwingen, zegt het FAVV maandag.

“De voornaamste niet-conformiteiten die werden vastgesteld hadden betrekking op de infrastructuur en hygiëne. Dat kan gaan om werkmateriaal dat niet voldoende proper bleek, roestvorming, handenwasbakken die niet werkten. Daarnaast werden ook twee opmerkingen gegeven voor de temperatuur van levensmiddelen of beschikten operatoren niet over de correcte registratie bij het FAVV”, klinkt het in het persbericht.

Hele keten onder de loep

De controles vonden plaats op 28 april. De speciale actie had tot doel om de hele keten – van de vissersboten tot de viswinkels en marktkramers – op hetzelfde moment onder de loep te nemen. Elf controleurs van het FAVV controleerden naast de vismijn zelf ook twee vissersboten en hun pakhuizen, vijf transformatiebedrijven (waar vis wordt verwerkt of bereid), vijf marktkramers en vier viswinkels. Ook werden acht voertuigen voor transport van vis, langs de weg tegengehouden en gecontroleerd.

Pv’s en waarschuwingen

De voornaamste punten die een risico kunnen vormen voor de voedselveiligheid, werden gecontroleerd. “Zo werd toegezien of de temperatuurvoorschriften werden nageleefd, de algemene infrastructuur van de bedrijven in orde was en of hygiëne werd gerespecteerd”, klinkt het in het persbericht. “Er werden drie pv’s opgesteld en zes waarschuwingen gegeven.”

Het FAVV voert jaarlijks inspecties en monsternames uit op verschillende visafslagen in België (Nieuwpoort, Oostende, Zeebrugge). Het FAVV voert ook steekproefgewijs controles uit op zowat 13.000 ton aan visserijproducten in de vismijnen. De voorbije jaren werden de gecontroleerde producten steeds geschikt verklaard voor menselijke consumptie.