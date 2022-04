FAVV roept Kinder Surprise terug na salmonella-uitbraak, 16 gevallen onderzocht in Vlaanderen

Het federaal voedselagentschap (FAVV) heeft maandag de chocolade eieren van Kinder Surprise en verschillende andere chocolade producten van het merk Ferrero teruggeroepen. De producten, die in België geproduceerd werden, worden in verband gebracht met een salmonella-uitbraak in verschillende Europese landen. Aan de consumenten die de producten al gekocht hebben, wordt gevraagd om er niet van te eten. Het Agentschap Zorg en Gezondheid onderzoekt of zestien gevallen van salmonella die de afgelopen maanden gemeld werden, verband houden met de salmonellabesmetting bij Ferrero.

De terugroepingsactie is het gevolg van een reeks salmonella-uitbraken in verschillende Europese landen. Daarop werd een onderzoek gestart waarbij de chocolade eieren van Kinder Surprise als verdacht product naar voren kwamen. Volgens Hélène Bonte, woordvoerster van het FAVV, gaat het om uitbraken in een zestal landen. Om welke landen het gaat, werd niet meegedeeld.

Link met andere gevallen?

In ons land werden nog geen gevallen gelinkt aan die uitbraak, maar Zorg en Gezondheid onderzoekt wel een eventuele link bij 16 salmonellagevallen van de afgelopen weken. “De informatie over de besmettingen is afkomstig van het Nationaal Referentielabo voor Salmonella, een labo waarnaar artsen stalen kunnen sturen voor verder onderzoek. Zij hebben gekeken welke stalen ze de afgelopen weken hebben binnengekregen en op basis daarvan een selectie gemaakt van stalen die mogelijk een verband hebben met de chocoladeproducten”, legt Moonens uit. Er is in ons land geen meldingsplicht voor salmonella, dus patiënten worden niet aangemeld bij het Agentschap zelf.

Zorg en Gezondheid zoekt nu naar de contactgegevens van de patiënten in kwestie, waarna via een bevraging een brononderzoek uitgevoerd zal worden. De personen zullen onder meer de vraag krijgen wat ze zoal gegeten hebben.

Vijf producten

In het Verenigd Koninkrijk worden alvast 63 salmonella-infecties gelinkt aan de chocolade producten, zo meldt het nieuwsagentschap Reuters. Het gaat vooral om kinderen onder de vijf jaar.

Concreet worden nu vijf producten van Ferrero teruggeroepen: Kinder Surprise 20g én 3x20g met een vervaldatum tussen 11/07/22 en 7/10/22, Kinder Surprise Maxi met (vervaldatum tussen 10/08/22 en 10/09/22), Schoko-Bons (vervaldatum tussen 10/08/22 en 10/09/22) en Kinder Mini Eggs (tussen 10/08/22 en 10/09/22).

Eet de eieren niet

Het FAVV vraagt “met aandrang” om de producten, die populair zijn bij jonge kinderen, niet te consumeren. “Met Pasen in aantocht, verzoekt het FAVV dat ouders en opvoeders controleren of ze deze producten in hun bezit hebben en, zo ja, ervoor zorgen dat ze niet worden geconsumeerd”, klinkt het.

De producten, die geproduceerd werden bij Ferrero in Aarlen, worden ook in verschillende andere Europese landen teruggeroepen. Het voedselagentschap zegt dat er intussen “bijkomende en gerichte controles” uitgevoerd worden bij het bedrijf.

Symptomen

Salmonella is een bacterie die de infectie salmonellose kan veroorzaken. Dat is een vaak voorkomende infectie die in de meeste gevallen zonder behandeling geneest. Maar in sommige gevallen kan salmonellose meer ernstige vormen aannemen. De symptomen zijn koorts, buikkrampen en diarree, binnen de 6 tot 72 uur na consumptie van het besmette voedsel. Jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen met een verminderde weerstand en ouderen lopen een groter risico op het ontwikkelen van symptomen. Bij ernstige symptomen moet een arts worden geraadpleegd.