FAVV doet frituur uit Oostrozebeke even de deuren sluiten: onder andere uitwerpselen van ongedierte gevonden

Een Oostrozebeekse frituur is deze maand kortstondig gesloten geweest door het FAVV. De politie viel er binnen voor een gerechtelijk onderzoek, maar trof er tal van inbreuken op de wetgeving volksgezondheid aan. In de keuken lagen zelfs uitwerpselen van ongedierte.

In de eerste helft van november viel de politie van zone Midow binnen bij een niet nader genoemde frituur in Oostrozebeke. Deze controle kaderde eigenlijk in de gerechtelijke sfeer, maar de politie trof er bedorven snacks aan, auto-onderdelen in de keuken en zelfs uitwerpselen van ongedierte. De politie gaf deze informatie door aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Kort daarna volgde een twee inspectie bij de frituur waar het FAVV en politiezone Midow gezamenlijk langskwamen.

Het FAVV besliste toen om de frituur tijdelijk te sluiten tot die de nodige hygiënische attesten kon voorleggen. Intussen heeft de frituur zich opnieuw in regel gesteld en kan ze terug klanten ontvangen. (JF)