Dominique Persoone lanceert met Snelle Mokke eigen bier: “Het zal ‘wreed’ lekker zijn”

Dominique Persoone maakt deze week niet enkel zijn eigen krant, straks kan je ook zijn eigen bier aan de lippen zetten. Samen met de Brugse brouwerij Fort Lapin werkt hij aan de Snelle Mokke: een bier op basis van cacao. “Geloof me, het zal ‘wreed’ lekker zijn”, glimlacht hij.

Dominique Persoone (53) heeft al wat ervaring in de sector. Sinds enkele jaren levert hij cacaobonen die gebruikt worden om de Damme Noir van De Damse Brouwers te creëren. “Ik heb de wondere bierwereld sindsdien gaandeweg ontdekt en nu de productie van de Damme Noir stopt, wil ik mijn schouders onder een volledig eigen biertje zetten”, duidt hij.

Daarvoor klopte hij aan bij zijn goeie vriend Kristof Vandenbussche (47) van de Brugse brouwerij Fort Lapin. “Een echte vakman en net als ikzelf iemand met een erte voor Brugge”, glundert Dominique.

“Dit bier wordt mijn kindje”

Samen werkten ze de receptuur van een porterbier van ongeveer 8 graden uit. “De eerste testen waren veelbelovend en eind deze maand wordt de eerste volwaardige batch van vier hectoliter gebrouwen. We gaan voor een puur cacaobier en gebruiken de criollo carmello van onze plantage in Mexico: een cacaoboon met een licht fruitige toets. Geloof me, het zal wreed lekker zijn.”

Te koop in The Chocolate Line

Het bier wordt Snelle Mokke gedoopt. “Opnieuw op en top West-Vlaams”, geniet Dominique. “Het etiket wordt dan weer ontworpen door grafisch artiest en dichte vriend Jo Vrielynck. Sowieso wordt dit bier mijn kindje. We zullen het in eerste instantie in onze winkels van The Chocolate Line aanbieden, daarna zien we wel hoe het verhaal verder loopt.”

En ook een eigen tequila! Straks kan je niet enkel nippen van Dominiques eigen bier, hij lanceert dit najaar ook zijn eigen tequila: Expedition Tequila. “Een project dat mee in goeie banen wordt geleid door Mathieu Brees, een vriend die in Mexico woont. Dankzij mijn activiteiten in Centraal-Amerika ben ik verliefd geraakt op het drankje. Alleen: bij ons vind je geen tequila van dezelfde kwaliteit én hebben we een verkeerd beeld van tequila. Je moet het niet snel-snel naar binnen werken, maar degusteren.” De Expedition Tequila zal volledig in Mexico geproduceerd worden en staat garant voor de volledige beleving. “We bieden er zeezout uit het dorpje Sisal en keylime-limoen bij aan. Meer Mexico kan je niet in huis halen.” Bedoeling is om de eerste flessen ten laatste tegen eind dit jaar op de markt te brengen. “Ideaal als geschenk onder de kerstboom”, knipoogt Dominique.

Ook brouwer Kristof Vandenbussche is enthousiast. “We hebben het erg druk, maar Dominique kan je niks weigeren”, grijnst hij. “Wat ik over ons biertje kan zeggen? De smaak zal erg verrassend zijn. Eigenlijk kan je het niet in één categorie of hokje steken. Het zal eruit springen, net als Dominique zelf.”

Deze week steekt bij De Krant van West-Vlaanderen ook Biergids van Het Lekkere Westen, met niemand minder dan Dominique Persoone op de cover. Vrijdag te vinden in je krantenwinkel!