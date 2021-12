De ‘verloren appeltaart’ van Dominique schittert in het zero-waste kookboek van Too Good To Go

Restjes oud brood over? Maak dan appeltaart! Deze lekkernij is al ruim 30 jaar een vaste waarde in het huis van Dominique Wuidart (57) uit Tielt. Het recept viel ook in de smaak bij anti-verspillingsapp Too Good To Go, want uit West-Vlaamse inzendingen werd haar appeltaart eruit gepikt om te delen in het hun nieuwe kookboek ‘Remix’.

Enkele weken geleden deed Too Good To Go een oproep aan alle Belgen om hun beste zero-waste recept in te sturen. Uit elke provincie werd het beste recept eruit gepikt om samen met tal van andere gerechten te verschijnen in het zero-waste receptenboek dat je vanaf vandaag gratis kan downloaden.

Komt al 30 jaar op tafel

Dominique Wuidart (57) uit Tielt besloot om een populair familierecept in te sturen: verloren appeltaart. “Mijn schoonmoeder heeft het me ooit leren kennen, zeker meer dan 30 jaar geleden. Sindsdien komt het geregeld op tafel, de kinderen zijn er verzot op. Vaak heeft de taart zelfs de tijd niet om af te koelen”, lacht Dominique. Het zero-wastecomponent van de taart is oud brood, iets wat in vele huishoudens geregeld in de kast te vinden is. “Wie oud brood ziet denkt meestal aan broodpudding, misschien ook wentelteefjes. Maar dit is eens iets anders. Wonder boven wonder dacht het team van Too Good To Go daar ook zo over! Het is zo’n simpel recept, ik had niet gedacht dat het ging gekozen worden.”, klinkt het.

Dominique in actie, samen met een bewoner van het woonzorgcentrum maakt ze haar befaamde appeltaart. © WZC Ter Berken

Koken en bakken met restjes zijn niet de enige inspanningen die Dominique levert om duurzamer door het leven te gaan. “Ik vind mijn levensstijl heel vanzelfsprekend, maar mijn man en collega’s zeggen wel dat het in mijn natuur ligt. Ik ga bijna uitsluitend met de fiets of bus naar het werk, van Tielt naar Roeselare. Ik heb mijn auto zelfs verkocht onlangs. Ik probeer zo weinig mogelijk plastiek in huis te halen, als dat dan toch gebeurt dan geef ik het een tweede leven. Geregeld maak ik zelf zeep en lotion, en in de keuken sta ik er vooral op dat er zo weinig voedsel wordt verspild.”

Favoriete adresjes

Voor dat laatste is de Too Good To Go app natuurlijk ideaal, hoewel dat Dominique er niet evenveel gebruik van kan maken als ze zou willen. “Ik ken de app al vier jaar. Maar sinds ik verhuisd ben naar Tielt is het aanbod kleiner. Toch maak ik er nog geregeld gebruik van en heb ik een aantal favoriete adresjes, zoals Catering Beet in Wingene en Cuisine Tossins in Roeselare.

Volgens cijfers van Too Good To Go wordt er in België jaarlijks 345 kilogram voedsel per inwoner verspild, waarvan 53 procent thuis wordt weggesmeten. In het kookboek vind je dus vooral recepten die je toelaten om bijvoorbeeld de hele groente erin te verwerken, restjes op een originele manier te gebruiken en te koken volgens de seizoenen. Een ultieme tip om minder voeding te verspillen? “Het is stom, maar echt gewoon minder kopen én koken. Vlamingen zijn altijd bang om te kort te komen, maar in de realiteit hebben we bijna altijd te veel. Ik ben zelf geen georganiseerd persoon, maaltijdplanningen en lijstjes maken is niet aan mij besteed, dus ik faal ook soms. Maar het komt er gewoon op aan om je in te houden wanneer je gaat winkelen”, besluit Dominique.