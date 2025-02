Colruyt sluit akkoord met koffieconcern Jacobs Douwe Egberts, Delhaize nog niet

Colruyt bestelt weer producten van koffiebedrijf Jacobs Douwe Egberts. De supermarktketen heeft een akkoord bereikt over de prijzen, zo bevestigt het bedrijf. Bij Delhaize duurt het conflict voort.

In december was Colruyt gestopt met bestellen bij Jacobs Douwe Egberts omdat de supermarktketen niet akkoord ging met de hogere prijzen die de koffiegroep vroeg. Daardoor stopte de bevoorrading van merken als Jacqmotte, L’Or, Senseo en Douwe Egberts.

Nu is toch een akkoord bereikt. “De producten zullen binnenkort dan ook terug beschikbaar zijn in onze winkels. We zijn volop bezig met de herbevoorrading”, laat Colruyt weten.

Delhaize verwijst door naar huismerk

Ook met Delhaize had Jacobs Douwe Egberts een conflict over de prijzen. Daar stopten de leveringen eind januari. “We hebben nog altijd geen akkoord, maar willen de gesprekken voortzetten”, zegt woordvoerder Roel Dekelver. Volgens Delhaize zijn de prijzen die het koffiebedrijf voorstelt, niet in lijn met de markt. “We verwijzen klanten door naar ons huismerk.”

Tekorten

De prijs voor koffiebonen is sterk gestegen door aanhoudende zorgen over tekorten. In Brazilië, topleverancier van arabicabonen, wordt na een jaar van mindere leveringen gevreesd dat ook de nieuwe oogst zal tegenvallen door slecht weer.