Camperplaats Het Ovenbuur in Tielt start met korteketenautomaat: “Voorgebakken frieten zijn een hit!”

Sinds kort kan je aan de ingang van camperplaats Het Ovenbuur in de Kanegemstraat 62 in Tielt terecht voor een nieuwe automaat. Die is gevuld met producten die zoveel mogelijk beantwoorden aan het principe van de korte keten.

Een automaat dus met voornamelijk eigen producten, een idee waar Patrick De Poorter en Nadine Dejonghe al langer mee speelden. Toen ze vorig jaar op de aardappelbeurs Interpom in Kortrijk in contact kwamen met verschillende leveranciers ging de bal aan het rollen, waardoor een week na het tweejarige bestaan van Het Ovenbuur én met de start van de Week van de Korte Keten een nieuwe toevoeging aan de camperplaats werd gerealiseerd. Momenteel kan je in de automaat aardbeien, ajuin en koude schotels met zalm of kip vinden, maar ook voorgebakken frietjes, kriel-, friet- en kookaardappelen behoren tot het assortiment.

Frietjes

“Voor de aardappelproducten werken we samen met De Aardappelhoeve uit Tielt”, vertelt Patrick die ook zijn naam aan ‘Patjes Automatenshop’ leende. “Ik lever mijn aardappelen aan De Aardappelhoeve die ze verwerken tot het eindproduct waarna wij ze weer aanbieden via onze automaat. Misschien een iets langere korte keten, maar je kan soms ook niet alles zelf doen. De aardbeien zijn dan weer een product van collega-landbouwer Ten Huyse Heyse.”

“We zien dat de mensen toch vooral elektronisch betalen”

“De automaat werkt al iets langer dan een week, maar er zitten tussen de 80-tal afhalingen voor mij toch al enkele verrassingen. Zo merk ik dat iets meer dan één derde van de betalingen elektronisch gebeurt, maar vooral dat de voorgebakken frietjes een onverwachte topper blijken te zijn, iets wat ik vooraf nooit had kunnen inschatten. Afhankelijk van het seizoen en de vraag kan het dus zijn dat we het aanbod lichtjes aanpassen. Onze dochter Caro zal ervoor zorgen dat je dit te weten komt. Zij neemt de promotie van de automaten voor haar rekening en post alles via sociale media.”

Picknickbank

Naast de automaat plaatste het koppel een picknickbank. Zo kunnen passanten genieten van de verse aardbeien of hun honger in alle rust stillen met een koude schotel. Zo is de automaat niet alleen een toegevoegde waarde voor de winkelende passant, maar ook voor de recreant. Het vergezicht tot aan de Poelberg is een bonus.