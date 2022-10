Buurgemeenten regio Middenkust verdelen voedseloverschotten

Foodsavers regio Middenkust start een samenwerking op met zes nabijgelegen gemeenten. De gemeenten kunnen zo rekenen op levering van voedseloverschotten aan voedselverdeelpunten in de regio.

Het project ‘Foodsavers Regio Middenkust’ werkt met erkende armoede- en sociale organisaties en voedselbedelingsorganisaties binnen de regio Oostende – Middenkust. Sinds maart 2022 haalt het team van Foodsavers voedseloverschotten op bij diverse schenkers in de regio en fungeert het als distributiepunt voor verse goederen, droge voeding en goederen van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). Tegelijk startte Foodsavers regio Middenkust ook de gefaseerde levering van voedseloverschotten aan voedselverdeelpunten in de regio op. Dat gebeurde op vraag van en in overleg met de lokale besturen van Bredene, De Haan, Gistel, Ichtegem, Middelkerke en Oudenburg.

Eerder al sloten ook de stad Oostende en Voedselbank West-Vlaanderen een structurele samenwerkingsovereenkomst af. Via de Voedselbank West-Vlaanderen krijgt het platform een vaste aanvoer aan voedingsmiddelen. Dankzij het bundelen van de krachten is die aanvoer voor de Oostendse aanbieders toegenomen.

Bovendien biedt de voedselbank ook een koelwagen aan, zodat de goederen op een voedselveilige manier hun weg vinden van Kuurne tot Oostende. Dankzij de koelwagen kan in drie ritten hetzelfde volume aan voedseloverschotten worden vervoerd als 20 ritten met een bestelwagen.

Extreme armoede

“De samenwerking is een versterking van het aanbod voor noodvoedselhulp in de regio. Dankzij een doorgedreven afstemming kunnen lokale besturen beter de eigen noden in kaart brengen en een antwoord bieden op de lokale vraagstukken. Tegelijk helpt het om de problematiek van extreme armoede duidelijker in kaart te brengen. Door de gecoördineerde aanpak kan men bovendien nog beter voedselverspilling tegengaan”, zegt Oostends schepen van Welzijn Natacha Waldmann (Groen).

