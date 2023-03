‘Billiebubs’ ontwikkelt ontbijt voor allerjongsten: mama’s Elke en Clara leren kleuters gezond eten

Gezond leven, het is een onderwerp waar al veel pennen over zijn gegaan. Ook ouders liggen er van wakker, want met welke voeding geven ze hun kleine spruit nu dé beste start? Om op die vraag een antwoord te bieden, brachten Elke en Clara Billiebubs op de markt, een snel en gemakkelijk ontbijt vol voedingsstoffen voor kleine ‘bubs’.

Het Kortrijkse bedrijf werd opgericht door Elke Vanhollebeke (34) uit Heule en Clara Desmet (29) uit Waregem. De twee jonge mama’s leerden elkaar kennen toen ze nog in de hr-sector werkten, en deelden een passie voor gezonde voeding. Toen ze allebei waren bevallen van een eerste dochter kwamen ze samen tot de ontdekking hoe moeilijk het is om een gevarieerd ontbijt op tafel te toveren voor baby’s en jonge kinderen.

“Als jonge mama’s waren we wanhopig op zoek om onze dochters een gevarieerd ontbijt te kunnen geven”

“Als ouder kun je naar hartenlust afwisselen: een boterham, yoghurt met granola, smoothie bowls, eitjes, pannenkoekjes… Maar eens je baby acht maanden is en vaste voeding mag beginnen eten, blijven veel ouders steken op een gewone boterham. Saai toch, voor je oogappel, om elke dag hetzelfde te moeten eten? Met dat idee in ons achterhoofd zijn we tijdens onze tijdelijke werkloosheid – mede mogelijk gemaakt door corona – beginnen experimenteren”, vertelt Elke, die net als Clara intussen twee kleine spruiten heeft rondlopen.

De twee dames zochten een ontbijtproduct dat verzadigend werkte, vol vitaminen en mineralen en zonder bewaarmiddelen. Zo creëerden ze samen met een erkend labo Billiebubs, een mix van havermout, gevriesdroogd fruit en kruiden.

Gebruiksgemak

“Je kunt onze ontbijtmixen op tal van manieren gebruiken. In de vorm van een soort havermoutpap, gemengd met een melk naar keuze dus. Zo beginnen de meeste ouders eraan, ze mengen de Billiebubs met moedermelk, poedermelk, gewone of zelfs plantaardige melk. Dit kan zowel warm als koud. Maar eens je baby klaar is voor wat avontuurlijkere ontbijten zijn de opties eindeloos: pannenkoekjes op basis van Billiebubs met banaan en ei, muffins, yoghurt met Billiebubs…”, aldus Clara.

Voorlopig hebben de twee jonge mama’s vier smaken in hun aanbod: banaan met cacao, appel met kaneel, aardbeien met echte stukjes en zwarte bessen met kokos. Naast hun standaardontbijmixen brachten ze ook fruitpoeders op de markt. Dat zijn extra smaakversterkers die zowel als topping of aan de mix zelf kunnen toegevoegd worden. “Want naast rijk aan voedingsstoffen moet een ontbijt natuurlijk ook gewoon lekker zijn”, knipoogt Elke.

“Wij maken echt voeding op maat van kinderen én hun mama’s en papa’s”

“Maar in tegenstelling tot tal van andere voedingswaren voor kinderen zijn onze smaken heel puur. Onze poeders smaken echt naar aardbei, niet naar een artificieel afkooksel daarvan. In onze mixen zitten geen toegevoegde suikers, zout of andere vreemde smaakversterkers. En dat is belangrijker dan je misschien denkt: als kinderen van kleins af aan het gewend raken aan fake smaaksensaties, wordt het zoveel moeilijker om hen later te laten genieten van pure groenten en fruit.”

Strenge wetgeving

Vooral daarin verschilt Billiebubs met andere ontbijtproducten op de markt gericht op kinderen, zo blijkt. “Babyvoeding is echt een apart segment, je moet aan een heel strenge wetgeving voldoen”, vult Clara aan. “Wij maken echt voeding op maat van kinderen én hun mama’s en papa’s. Doorgaans heb je twee soorten ouders: diegenen die veel tijd kunnen vrijmaken om zelf aan de slag te gaan met pure producten zoals havervlokken en vers fruit om elke dag een voedzaam ontbijt klaar te maken voor zijn/haar kind of ouders bij wie het allemaal een pak sneller moet gaan, en die dus genoodzaakt zijn om te grijpen naar kant-en-klare producten.” (lees verder onder de Instagrampost)



“Die laatste soort zijn echter vaak allesbehalve gezond en geschikt voor baby’s, peuters en kleuters die veel voedingsstoffen nodig hebben om te groeien. Die nood willen wij invullen. Op vlak van gebruiksgemak scoort Billiebubs ontzettend hoog: de pap is in enkele seconden klaar, een warme bereiding zoals de pannenkoeken in een paar minuten. Maar de nutritionele waarde blijft bijna even hoog als in verse producten.”

Bewustzijn

Momenteel is Billiebubs verkrijgbaar via de gelijknamige webshop en via apothekers. In de supermarkten vind je hun tweede merk terug, Groats, met andere smaken en een verschillende haver/fruit-verhouding. Ook scholen hebben al lucht gekregen van Elkes en Clara’s ontbijtconcept. De kleuterklas van Kinderland in Kortrijk mocht ook al eens proeven van de verschillende soorten Billiebubs.

“In de klas horen we hoeveel kinderen elke dag wit brood met choco eten”

“We zijn momenteel bezig rond het thema gezonde voeding in onze klassen”, vertelt kleuterjuf Isabel Lannoo uit Harelbeke. “De afgelopen weken hebben we eens geturfd bij onze kleuters welke ontbijten zij het vaakst krijgen thuis. We waren geschrokken hoeveel kinderen naar school komen met een kom suikerrijke cornflakes of witte boterhammen met choco in hun buik.”

“Die voedingsmiddelen geven kinderen niet de energie die ze nodig hebben om een hele dag te spelen. Met deze themaweek willen we zowel de kleuters zelf als hun ouders bewust maken van het belang van een gezond, stevig ontbijt én hen tegelijk ideeën aanreiken om zoveel mogelijk te variëren. Het wordt alleszins heel enthousiast onthaald!”