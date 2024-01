Ashley (23) start in ‘De Praktijk’ als deskundige eetstoornissen: “Ik werd zelf gepest en weet waarover ik praat”

In de multidisciplinaire groepspraktijk De Praktijk in de Oostrozebekestraat 114 in Ingelmunster kan je voortaan ook terecht bij Ashley Hanssens. De Izegemse is daar aan de slag als ervaringsdeskundige eetstoornissen.

“Tijdens mijn tienerjaren had ik zelf een eetstoornis”, vertelt Ashley Hanssens (23) uit Izegem. “Vorig jaar werkte ik na acht jaar mijn volledig traject qua begeleiding af.”

“Vorig jaar begon ik ook bij Anorexia Nervosa Boulimia Nervosa (ANBN), een vereniging voor mensen met een eetstoornis en ook naasten van mensen met een eetstoornis. Dat is gevestigd in Leuven, maar ik kon mijn vrijwilligerswerk uitvoeren in Gent.”

“Ik was vroeger zelf een iets molliger kind en werd daarmee gepest”

“Daar bleef mijn interesse voor eetstoornissen groeien. Ik ging met mensen in gesprek over dit thema. Ik besloot van een carrièreswitch te maken. Toen was ik nog verpleegkundige in het ziekenhuis AZ Delta in Roeselare. Ik volgde een online opleiding bij Eetexpert, een Vlaams expertisecentrum rond eetstoornissen, en woonde ook de praktijkdag bij in Gent. Ik behaalde mijn certificaat. Sinds januari werk ik nu binnen De Praktijk in Ingelmunster.”

Anders dan anderen

Volgens Ashley kunnen jongeren vanaf tien jaar bij haar terecht, net zoals mensen van middelbare leeftijd of ouderen. “Ik ben ervaringsdeskundige. Ik heb mijn opleiding gedeeltelijk mee vanuit mijn vorige job als verpleegkundige. Ik volgde ook keuzevakken uit de geestelijke gezondheidszorg. Verder deed ik ervaring op bij ANBN en volgde ik die opleiding rond eetstoornissen”, vertelt Ashley.

Hoe krijgen mensen eetstoornissen? “Bij mezelf kwam dat door pestgedrag vanaf mijn kleuter tot in het middelbaar, maar dat kan ook door andere factoren zijn, zoals de omgeving. Zelf was ik altijd een iets molliger kind en ik werd daarmee gepest. Ik was dus anders dan anderen. Ik wou daar iets aan doen, wilde afslanken, maar ik voelde mij daar echt niet goed bij.”

Naar psychiater

“Mijn naasten zeiden dat dit voor mezelf niet meer gezond was, zodat ik zelf hulp zocht bij een diëtiste en eveneens naar een psychiater trok. Ik deed mijn traject uit tot ik mij terug goed voelde. Ik weet dus heel goed waarover ik praat, want ik maakte het zelf mee”, besluit Ashley.