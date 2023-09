Adriana en Adenis ruilen broodjesbar in voor giftshop in Brugge: “Samenwerken met ondernemers uit de regio”

Adriana en Adenis uit Brugge openden op 9 september hun giftshop Axé in Brugge. Voordien hadden ze al een broodjeszaak in het Brugse.

Het steeds enthousiaste koppel Adriana Cara Sanchez en Adenis Salviano da Silva openden op 9 september de deuren van hun giftshop Axé in de Sint-Amandsstraat 39, in het pand waar voorheen BbyB Chocolates een vestiging had. Adriana en Adenis runden voorheen een kleine vijf jaar de Braziliaanse getinte broodjes- en snackbar Brazi’s vooraan in de Sint-Jakobsstraat. Intussen lieten ze die zaak over aan nieuwe uitbaters. Het koppel verkoopt in hun nieuwe zaak nu onder meer bio-juwelen, ecovriendelijke cadeau’s, tassen en wellbeingproducten van lokale labels.

“We vinden het belangrijk om in ons concept mensen uit de streek te promoten; daarom kiezen we ervoor om samen te werken met andere ondernemers uit de regio”, vertelt Adriana, die eerder jarenlang als ambtenaar bij Stad Brugge werkte, meer bepaald bij de communicatiedienst. De producten zijn niet alleen lokaal, maar ook gemaakt uit recycleerbaar natuurlijk materiaal of zoveel mogelijk gecreëerd met respect voor ambacht, traditie en de natuur. “De naam past volledig in het plaatje”, zegt Adriana. “In Brazilië betekent dit welzijn en goede vibes.”

Interessante locatie

De ondernemers wilden hun zaak niet ver van de Markt uitbaten en dan is de behoorlijk drukke Sint-Amandsstraat een interessante locatie. “Het pand trok mijn aandacht. Ooit kocht ik er zelf juwelen nog voor het een chocoladewinkel was”, lacht Adriana. In de zaak vind je verder ook nog allerlei textiel, keramiek en ook bepaalde drankjes en snacks – zoals nootjes en kokosbereidingen – met wel een duidelijke hint naar de Braziliaanse roots van de uitbaters. “We zetten nu eerst in op deze giftshop, maar we sluiten niet uit dat we later opnieuw iets in de voeding- en cateringbranche zullen opstarten”, geeft Adriana Cara Sanchez nog mee. (PDV)