Vlaams minister Hilde Crevits in ziekenhuis opgenomen

Vlaams minister Hilde Crevits is in Brussel onwel geworden tijdens de onderhandelingen over de Vlaamse begroting. Veiligheidshalve is ze in het ziekenhuis opgenomen.

Dit weekend zijn de Vlaamse ministers in conclaaf. Ze onderhandelen over de begroting en om maatregelen te nemen die de gevolgen van de energiecrisis minder zwaar om dragen maken voor alle Vlamingen. Tijdens die besprekingen is Hilde Crevits onwel geworden omstreeks 19 uur.

Volgens ministerpresident Jan Jambon oordeelde de geneesheer, die ter plaatse kwam, het raadzaam om de Torhoutse politica voor verder onderzoek in een ziekenhuis te laten opnemen. De toestand van Hilde Crevits zou intussen al gunstig geëvolueerd zijn.

Zondag beslist de Vlaamse regering of de onderhandelingen met het oog op een Septemberakkoord verder gezet worden of uitgesteld moeten worden wegens de afwezigheid van de mijisteer van Welzijn en het Gezin.

Hilde Crevits is 55 jaar oud. In 2016 verloor ze eerder al even het bewustzijn in het Vlaams parlement wegens een lage bloeddruk.