Vlaams minister Dalle: “We moeten zo snel mogelijk af van mondmaskerplicht vanaf 6 jaar”

Het volgende Overlegcomité moet de mondmaskerplicht voor kinderen vanaf zes jaar opnieuw afschaffen. Dat zegt Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V).

Zondag nog sloot premier Alexander De Croo (Open Vld) een versoepeling van de coronamaatregelen in de komende dagen niet uit als de dalende trend in de ziekenhuisopnames zich doorzet. Dan zou code oranje van de coronabarometer in zicht komen.

Vlaams minister Dalle maakt alvast duidelijk wat voor hem de prioriteit moet zijn. “Vandaag zijn er nog enkele coronamaatregelen van kracht die me moeilijk liggen. We moeten bijvoorbeeld zo snel mogelijk af van de mondmaskerplicht vanaf zes jaar”, zegt hij. “Dat is een van de eerste zaken die het Overlegcomité moet herbekijken.”

Dalle hoopt dat tegen de zomer code geel – “of zelfs nog beter” – van kracht is. “Dan wordt het een zorgeloze zomer. De strenge regels van de zomer van 2020 komen alleszins niet meer terug. Dus geen bubbels meer op kamp. Ook voorafgaand testen zal niet nodig zijn.”

Volgens Dalle kregen de voorbije twee jaar belangengroepen als de horecasector meer weerklank in de aanloop naar een vergadering van het Overlegcomité, “dankzij hun grote lobby”. “Ik klop natuurlijk wel op tafel voor de jeugd, maar er zijn geen grote economische belangen die dat ondersteunen”, zegt hij.