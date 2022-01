Vives schenkt kleuter Pia elektrisch autootje op maat

‘Baby Pia’, het meisje dat dankzij een grote solidariteitsactie gered kon worden van een ernstige spierziekte, was woensdag samen met haar ouders op bezoek in Hogeschool Vives. Daar kreeg ze een mooi geschenk.

Alhoewel Pia al spectaculaire vooruitgang boekte dankzij het medicijn, is het meisje nog niet even beweeglijk als andere leeftijdgenootjes. Haar ouders schreven haar daarom in voor het Go Baby Go Project.

Het project, dat zijn oorsprong vindt in de VS, ontwerpt autootjes op maat van kinderen met een beperking. Hogeschool Vives is trekker van dit project in België.

Pia mocht op 26 januari in gezelschap van haar ouders haar volledig gepersonaliseerd autootje in ontvangst nemen. “Dit zal de mobiliteit van onze dochter verhogen, waardoor ze nog meer kan samenspelen met haar vriendjes op school”, vertelt de gelukkige mama.