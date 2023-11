Villa Rozerood is eerste Ambassadeur voor Warm West-Vlaanderen

Villa Rozerood uit De Panne mag zich de allereerste Ambassadeur voor Warm West-Vlaanderen noemen. Het zorghotel bezorgde sinds 2010 al 45.000 voor zwaar zieke kinderen en jongeren én hun gezin een zorgeloze vakantie.

Villa Rozerood mag je gerust als een unieke plek omschrijven. De start van het initiatief dateert van 2008, twee jaar later zwaaiden de deuren van het eerste en nog altijd enige gezinsgerichte zorghotel in België wagenwijd open.

“Wij zijn een plek waar zwaar zieke kinderen en jongeren terechtkunnen voor een rust- en ontspanningsverblijf, samen met hun ouders, broers, zussen, grootouders en mantelzorgers”, legt algemeen directeur Bart Devos (52) uit.

“We kunnen zeven gezinnen huisvesten en zijn bijna het hele jaar door volgeboekt”

“Hier vinden ze een stek waar letterlijk en figuurlijk op adem gekomen kan worden. Wij hebben twee codewoorden: betrokkenheid en deskundigheid. We stellen de kinderen en hun naasten centraal in alles wat we doen en bieden een warme plek, een thuis weg van huis. Maar daarnaast hebben we ook alle nodige medische expertise en noden in huis, de klok rond. Wij staan voor totaalzorg.”

Vrijheid teruggegeven

Dat die aanpak werkt, bewijzen de cijfers. Sinds 2010 mocht Villa Rozerood al meer dan 45.000 verblijfsnachten noteren. “Goed voor evenveel onvergetelijke vakanties. We kunnen zeven gezinnen huisvesten en eigenlijk zijn we bijna het hele jaar door volgeboekt”, vervolgt Bart.

De vakantieperiodes zijn de traditionele piekmomenten. “Dan durven de wachtlijsten al even op te lopen, maar eigenlijk is het bij ons zowat het hele jaar door gezellig druk. Het mooiste compliment dat we ooit kregen? Een mama zei ons dat Villa Rozerood haar gezin heel even opnieuw wat vrijheid teruggaf. Dan weten we meteen weer waarom we hier zo hard voor werken.”

Elke aanvraag toetst Bart met zijn 18-koppig team en 35-tal vrijwilligers af bij het Riziv. “Omdat we er zeker van willen zijn dat de mutualiteiten de nodige erkenning zullen geven. We willen de kosten voor onze gasten immers zo laag mogelijk houden. Voor de zieke kinderen of jongeren nemen wij zelfs het remgeld voor onze rekening, de rest van het gezin kan tegen een erg lage dagprijs verblijven.”

Als Ambassadeur voor Warm West-Vlaanderen voelt Bart Devos de warmte van elke West-Vlaming stralen, zegt hij. “Dit is fantastisch. Ik kan niet onder woorden brengen hoe tevreden we zijn met deze award. Een erkenning voor ons hele team. Ik beloof dat we de warmte van de hele provincie aan onze gezinnen zullen doorgeven.”