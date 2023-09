Vijftien Antwerpse kinderen ziek, sportklassen in Waregem stopgezet

In het centrum van Sport Vlaanderen in Waregem is een sportkamp van een lagere school uit het Antwerpse stopgezet nadat een vijftiental leerlingen plots ziek werden. Ze kregen hoofdpijn en waren erg misselijk. Volgens de eerste vaststellingen wordt gedacht aan een virale infectie.

De school was met 45 leerlingen en vijf begeleiders al sinds maandag op sportklassen in Waregem. Vrijdag zouden ze terug naar huis keren, maar de uitstap eindigde vroeger dan verwacht in mineur. In de nacht van donderdag op vrijdag begonnen meerdere leerlingen ziekteverschijnselen te vertonen.

“Om tien uur vrijdagochtend werd ik gecontacteerd door de begeleiders omdat er vijftien leerlingen ziek geworden waren”, zegt directeur van de sportcentra van Sport Vlaanderen Tom Van Look. “Ook een personeelslid van de externe firma die verantwoordelijk was voor de catering vertoonde symptomen. Zij hadden allen last van hoofdpijn en braakneigingen.”

Wellicht virale infectie

De begeleiders hadden de hulpdiensten al verwittigd. In eerste instantie werd gedacht aan een gaslek of een CO-vergiftiging, maar die mogelijke oorzaken konden snel uitgesloten worden. “Volgens de eerste vaststellingen van de spoedarts zou het om een virale infectie gaan, al is dat nog niet bevestigd”, gaat Van Look verder. “Alle zieke personen werden ter plaatse verzorgd en zijn intussen aan de beterhand. Niemand moest naar het ziekenhuis.”

Om alle mogelijke oorzaken uit te sluiten, verwittigde Sport Vlaanderen ook het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).