Vijf Kuurnse scholen vanaf heden uitgerust met nieuw AED-toestel

Sinds dinsdagmorgen, 9 januari, zijn vijf nieuwe AED-toestellen operationeel binnen Kuurne. Deze vijf toestellen werden toegevoegd aan de Kuurnse scholen, namelijk de centrumschool, VBS Sint-Michiel, VBS Sint-Pieter, basisschool GO De Boomgaard en de toekomstige nieuwe school op de Hippodroomsite.

“Na een voorval op een schoolfeest waarbij een Automatische Externe Defibrillator (AED)-toestel werd gebruikt, is er binnen het netoverschrijdend overleg voor onderwijs de vraag opgekomen om te investeren in AED-toestellen”, legt schepen van Onderwijs en Financiën Jan Deprez uit. “Tot op heden beschikte Kuurne over AED-toestellen op zeven gemeentelijke locaties: de Kubox, de Sportdienst, de Sint-Pieterszaal, de Bibliotheek, het gemeentehuis, het lokaal dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard en buurthuis ’t Senter in Sint-Katrien. Scholen zijn plaatsen waar veel mensen aanwezig zijn. Indien er daar een leerling, ouder, leerkracht, bezoeker of personeelslid een hartstilstand krijgt, kan een AED-toestel de overlevingskansen van kinderen en volwassenen immers aanzienlijk vergroten.”

Opleidingen

Een AED-toestel geeft een elektrische schok aan iemand die een hartstilstand heeft, waardoor het hartritme wordt hersteld en de overlevingskans van het slachtoffer aanzienlijk wordt vergroot. Na overleg met preventieadviseur Andy Deprez werd door de gemeente besloten om de AED-toestellen aan te kopen voor alle Kuurnse basisscholen. De toestellen werden extern geïnstalleerd, zodat ze voor iedereen in geval van nood toegankelijk zijn en hebben in Kuurne al verschillende levens gered.

“Ongeacht waar het kind naar school gaat, willen we het principe ‘Staying alive’ handhaven in alle Kuurnse basisscholen”, benadrukte schepen Jan Deprez tijdens de voorstelling van de nieuwe toestellen. Naast het voorzien van AED-toestellen investeert de gemeente Kuurne, samen met de brandweer en het Rode Kruis van Kuurne, ook jaarlijks in opleidingen rond reanimeren en defibrilleren. Tijdens deze cursussen leren deelnemers hoe ze iemand kunnen helpen met een hartstilstand door zowel reanimatietechnieken als het gebruik van een AED-toestel aan te leren. Al heel wat Kuurnenaren volgden reeds deze opleiding.