Vierde verkoop Hello Fred bloemboxen brengt maar liefst 20.170 euro op: “Mijn hart zegt nog verder te doen”

De vierde Hello Fred bloemenactie van Waregemnaar Fred Verhaeghe heeft een bedrag van 20.000 euro opgebracht voor de MSA-AMS, een vereniging die opkomt voor mensen die aan MSA (multipele systeem atrofie) lijden. Op 20 maart verloor Fred zijn vrouw Hadewyck aan de ziekte.

Alle ingrediënten voor het maken van een mooi boeket zaten in de Hello Fred bloemenbox, dit naar het idee van de Hello Fresh box. Zo kon je een tweetal weken genieten van een mooi zelfgemaakt boeket.

“Weet dat er van Koksijde tot Sint Katelijne Waver bloemen bloeien in 1000 woningen met een knipoog naar ‘Zet in op neuro’”, vertelt Fred Verhaeghe. “Veel boeketten bloeien in Waregem, en er werden er ook veel afgehaald door de buurtbewoners van de Waterhoek. Ook in Aarsele, het geboortedorp van Hadewyck, staan een 70-tal boeketten. Verder een 100-tal boeketten in de campus Wetenschap en Groen van het PTI Kortrijk, een 50 tal boeketten in het UZ Gent…”

Afscheid

Sedert 20 maart 2022 is er veel veranderd ten huize Kruiskesstraat 88 te Waregem.

‘Zet in op Neuro’ kan even mooi klinken als ‘Kom op tegen Kanker’ – Fred Verhaeghe

“Na 8 jaar vechten tegen de ziekte MSA, een strijd die Hadewyck De Volder niet kon winnen, moesten we afscheid nemen van mijn lieve wederhelft, van onze schitterende mams, van de allerliefste oma en van de dappere MSA-patiënte. Hadewyck had weet van een volgende bloemenactie op 1 en 2 oktober 2022, dit konden we nog samen bespreken. Jammer, heel jammer dat we deze actie zonder Hadewyck moesten uitwerken, maar één van haar laatste wensen was dat ‘niemand deze ziekte nog ooit zou moeten meemaken’.

Neuroziekten

“Na het volgen van een symposium over MSA in 2018 hoorden we dat er te weinig aandacht was voor de ziekte MSA en ook te veel verkeerde diagnoses werden gesteld bij vele neuropatiënten. De onderzoekers waren goed bezig, maar met beperkte middelen en te weinig financiële ondersteuning. Daarom besliste ik in 2018 om een bloemenactie te ondernemen. Vandaag, 4 edities verder en 60.000 euro later, denk ik op te stoppen, maar mijn hart zegt om verder te doen, want er moet meer ingezet worden op neuro. De maatschappij moét inzien dat er meer aandacht, meer ondersteuning, meer geld en zo meer onderzoek moet zijn naar alle neurologische aandoeningen.

In vergelijking met kankeronderzoek staat het neuro-onderzoek ver achter, heel ver! Als de ziekte van Parkinson, dementie, Alzheimer, Parkinson-plus, MSA… samen door het leven gaan als ‘neuroziekten’ staan ze veel sterker en zo ontstaat ook meer aandacht en komen er meer financiële middelen.”

“’Zet in op Neuro’ kan even mooi klinken als ‘Kom op tegen Kanker’”, aldus Waregemnaar Fred Verhaeghe.