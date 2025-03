“Vier verschillende leefgroepen”: Arcade stelt nieuwbouw voor aan brede publiek

De vzw Arcade, een organisatie binnen de bijzondere jeugdzorg, zwierde de deuren open van haar nieuwbouw in de Callaertswalledreef. Directeur Tine Maes bevestigt het belang van hun verhuis vanuit Zevekote naar het stadscentrum. Omwonenden en andere geïnteresseerden kwamen alvast een kijkje nemen.

Arcade is in de regio Gistel en Oostende al lang actief in de bijzondere jeugdzorg. De vzw biedt hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun gezin naar aanleiding van een verontrustende leef- of opvoedingssituatie. Concreet biedt Arcade in Gistel en Oostende samen tijdelijk verblijf aan voor 72 kinderen en jongeren. 42 daarvan kunnen sinds kort terecht in een nieuwe site in de Callaertswalledreef. De nieuwbouw kwam er ter vervanging van de verouderde locatie in Zevekote, nabij de basisschool en kloostersite. Los daarvan begeleidt Arcade nog eens 50 gezinnen mobiel in hun thuissituatie. In totaliteit zijn er bij de hulporganisatie 98 krachten – zowel vol- als halftijds – actief.

De nieuwbouw had nogal wat voeten in de aarde. Op de huidige locatie van zo’n 9.000 vierkante meter was voorheen tennisclub Den Dreef actief op vier tennisvelden, die eigendom waren van de kerkfabriek. De overeenkomst tussen de club en kerkfabriek liep in 2020 af en de gronden werden aan Arcade verkocht. Daarna roerde de buurt zich: sommige wijkbewoners zagen op tegen de komst van Arcade en vreesden dat “moeilijke jongeren voor overlast zouden zorgen”.

Open dialoog

Die onterechte negatieve perceptie diende te worden gekeerd, herinnert ook directeur Tine Maes zich. “We hebben verschillende buurtvergaderingen gehouden om één en ander te duiden en onze doelgroep toe te lichten. Hier verblijven kinderen en jongeren die uit een moeilijke opvoedingssituatie komen, niet meer, niet minder. We speelden en spelen nog steeds kort op de bal en houden er een open dialoog op na.” Daarin kadert ook de opendeur, die niet geheel toevallig samenviel met Dag van de Zorg. Aanvankelijk was het de bedoeling om in september 2024 al te openen, maar onder meer weerverlet zorgden voor vertraging. Op wat grond- en groenwerken en afwerkingskarweien na is de site in gebruik genomen.

“Een goeie verstandhouding met de buurt is belangrijk”

“We zijn intussen gesetteld, ja”, glundert Tine Maes. “Momenteel verblijven hier vier verschillende leefgroepen. Het gaat om negen kinderen van 0 tot 3 jaar, twintig kinderen van 6 tot 14 jaar verspreid over twee leefgroepen, en nog eens negen jongeren uit de groep pubers en adolescenten. 85 procent van de kinderen en jongeren over wie we ons ontfermen, worden hier geplaatst door de jeugdrechter. Vijftig jaar lang waren we gevestigd in Zevekote, maar die locatie voldeed niet meer aan de verwachtingen. Kijk, zo was de bereikbaarheid met het openbaar vervoer een probleem. Sommige ouders zonder auto die hun kind wilden bezoeken, dienden de bus te nemen naar het centrum van Gistel om dan 45 tot 60 minuten te voet langs de Nieuwpoortsesteenweg te stappen én nog eens terug. Tegelijk bestaat onze missie erin om gedeelde zorg aan te bieden: ouders die hun kind naar school brengen, een ouder die zijn kind een badje komt geven. Als je zoveel tijd verliest louter met naar ons te komen, is die gedeelde zorg een lastig verhaal.”

Video met AI

De leefgroepen kunnen ook beroep doen op knap ingerichte en lichtrijke woon- en leefruimtes, en handig ingerichte keukens. Het brede publiek – naar schatting 1.200 bezoekers kwamen een kijkje nemen – kreeg inzicht in het werk van Arcade aan de hand van video’s gemaakt met artificiële intelligentie. “Privacyregels rond de kinderen en jongeren beperken de informatie die gedeeld kan worden. Via deze innovatieve oplossing konden we de hulpverlening op een pakkende en meeslepende manier voorstellen. Verhalen, gebaseerd op echte ervaringen, maar volledig geanonimiseerd, geven een authentiek en inzichtelijk beeld van de ondersteuning en begeleiding die binnen de bijzondere jeugdzorg wordt geboden. Achter elk verhaal schuilt een jongere, een ouder of een hulpverlener die zijn of haar uiterste best doet.”