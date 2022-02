Vier projecten rond een goed mentaal welzijn krijgen financiële steun

Om het mentaal welzijn van kinderen en jongeren te stimuleren ontwierp de gemeente Wingene een subsidie om projecten daarin te ondersteunen. Vier projecten worden uitgewerkt en krijgen extra financiële steun.

De huidige coronacrisis kent een lange nasleep en knaagt bij veel personen aan het mentaal welzijn. Kinderen en jongeren hebben het vaak heel lastig. “Wij blijven uit verschillende hoeken de signalen krijgen rond de negatieve toestand van het mentaal welzijn van vele kinderen en jongeren”, vertelt schepen van Welzijn Tom Braet. “We moeten hier blijvend aandacht voor hebben en er ook iets aan doen”.

Extra ondersteuning

“Vorig jaar werd in dit kader reeds de smiley- campagne opgericht en werd de Warme William actie op poten gezet”, gaat schepen van Jeugd Jens Danneels verder. “De Warme William actie wordt dit jaar verder gezet”. Daarnaast worden de lokale acties van dit jaar ondersteunt via een subsidie. Niet enkel intern, maar ook extern wil men extra ondersteuning bieden om aandacht te hebben voor het mentaal welzijn van jongeren. Via deze subsidie stimuleert men de individuele jongeren, verenigingen, adviesraden om een project op te starten.

2.500 euro aan subsidies

Er werden vier projecten ingediend door de Centrumschool, de Leef- en leerschool Sint-Elooi en de Jeugdraad. Een jury ging aan de slag en kende een score toe aan elk van de projecten. “Alle vier de projecten zetten in op het bevorderen van het mentaal welzijn en kregen dus van zowel de jury als het college een unanieme goedkeuring”, weet schepen Jens Danneels. “De meerwaarde is meer dan duidelijk. Naast erkenning van deze projecten kunnen de uitvoerders nu ook rekenen op extra financiële steun bij de uitvoering ervan.”

Voor de vier projecten samen is een totaalbudget van 2 500 euro voorzien vanuit de gemeente en de Vlaamse Overheid. Bij de projecten doet de gespreksruimte de Ark in de Centrumschool dienst en hier wordt 600 euro voor gereserveerd. De Leef- en leerschool Sint-Elooi richt een Giraffenhuisje in en hiervoor is er 750 euro voorzien. De Jeugdraad zorgt voor een postkaartenactie en zij krijgen 400 euro subsidie. De overige 750 euro gaat naar de lopende actie rond Warme William.

Extra info over het subsidiereglement voor de vier projecten kan je terugvinden via www.wingene.be/projectsubsidie of via jeugd@wingene.be.