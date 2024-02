Vier extra AED-toestellen op bedrijventerreinen Wingene

Wingene voorziet vier extra AED-toestellen op de bedrijventerreinen binnen de gemeente. De toestellen komen er dankzij Unizo. De gemeente beschikt nu over 15 AED-toestellen. Sinds 2019 is Wingene door het Rode Kruis erkend als Hartveilige gemeente. Afgelopen jaren werden er verschillende AED- toestellen geïnstalleerd en werden er gratis opleidingen voorzien.

“De aanwezigheid van een automatische externe defibrillator of AED op publiek toegankelijke plaatsen kan levens redden”, benadrukt schepen van Sport, Jens Danneels. “Als hartveilige gemeente hebben we al mooie stappen gezet in het traject.” Op de foto zien we Liesbeth Denolf van Unizo, schepen Jens Danneels, schepen Ann Mesure en Nathalie Bauwens van Unizo. (NS/foto Nele)