VIDEO – Jeugd Rode Kruis start campagne om kinderen noodnummer 112 en eerste hulp te leren

‘Kinderen kunnen levens redden’. Met deze slogan lanceren Jeugd Rode Kruis Brugge en Jeugd Rode Kruis een sociale mediacampagne om kinderen en jongeren te leren hoe ze in een noodgeval moeten handelen. “We merken dat veel jonge kinderen het nummer 112 niet altijd uit het hoofd kennen. Nochtans zijn kinderen vanaf 6 jaar in staat de hulpdiensten te verwittigen. Maar kinderen kunnen nog veel meer: een 13-jarige kan perfect een slachtoffer in stabiele zijligging leggen of zelfs een drukverband aanleggen. Ze moeten het alleen leren”, zegt Gaëlle Huysentruyt, manager Jeugd Rode Kruis bij Rode Kruis-Vlaanderen. “Met het filmpje van Jeugd Rode Kruis Brugge proberen we dit verder onder de aandacht te brengen.”

Wat als mama van de trap valt of opa onwel wordt en niet meer reageert? Veel kinderen weten niet hoe ze moeten reageren, terwijl de eerste minuten cruciaal zijn. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat in landen waar meer mensen kennis hebben over eerste hulp, de overlevingskansen bij een hartstilstand hoger liggen.

“Cijfers van de Belgian Heart Rhythm Association tonen dat bij een hartstilstand je overlevingskans in Duitsland vier keer hoger is dan in België”, zegt Gaëlle Huysentruyt. “Hier wordt reanimatie even vaak opgestart, maar Duitsers volgen dubbel zo vaak een eerstehulpopleiding dan Belgen. Met deze campagne willen we kinderen van jongs af bewust maken van het belang van eerste hulp én volwassenen aansporen om hun kennis op te frissen.”

Campagne

Jeugd Rode Kruis Brugge werkte het filmpje uit dat wordt gebruikt voor de sociale mediacampagne, daarnaast lanceren ze ook een online spel. “Met de actie willen we eerst en vooral ouders en kinderen bewust maken van het belang van eerste hulp. Voor de allerkleinsten draait het om het kunnen bellen van 112 en de juiste informatie doorgeven: waar ben je, wat is er gebeurd en wie zijn de gewonden. Jeugd Rode Kruis Brugge heeft het filmpje ontworpen en uitgewerkt voor de 112-dag”, vertelt Gaelle Huysentruyt. “Je kind leren hoe te reageren kan echt levens redden. Voor jongeren en volwassenen is het nuttig om hun kennis regelmatig te herhalen. Hiervoor stellen we ook onze eerste hulp app gratis ter beschikking.”

(Lees verder onder de video)



2.500 per jaar

Rode Kruis-Vlaanderen geeft jaarlijks eerstehulpopleidingen aan zo’n 2.500 deelnemende kinderen en jongeren. “Kennis over eerste hulp hebben, is opgenomen in de eindtermen van het secundair onderwijs. Toch merken we tijdens onze opleidingen dat ook jongeren vaak niet goed weten wat te doen”, zegt Gaelle Huysentruyt. “Het gaat dan over kleine dingen zoals weten dat je bij een neusbloeding best je neus dichtknijpt in leeshouding, in plaats van je hoofd naar achter te kantelen. Maar ook grote dingen: hoe stabiliseer je een slachtoffer, hoe start je reanimatie op, hoe breng je jezelf in veiligheid en hoe verwittig je de hulpdiensten.”