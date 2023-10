Victor Vaccin beveelt meningokokkenvaccins aan: “Hersenvliesontsteking was helse periode”, getuigt Iris

Met de bewustmakingscampagne ‘Victor Vaccin’ bundelen Jan Yperman Ziekenhuis, az Delta en Sint-Andriesziekenhuis Tielt de krachten om de vaccinatiegraad op te krikken en extra aanbevolen vaccins zoals de pneumokokken- en meningokokkenvaccins in de kijker te zetten. Een goede zaak volgens Iris Delporte, die als 18-jarige op intensieve zorgen belandde door een hersenvliesontsteking.

Veel inentingen worden op jonge leeftijd standaard aangeboden door instanties als Kind & Gezin en Centra voor Leerlingenbegeleiding. Andere vaccins worden op latere leeftijd aangeraden mensen vanaf 65 jaar en risicopersonen, zoals de griepprik of het covidvaccin. “Maar veel mensen weten eigenlijk niet zo goed hoe het zit met hun vaccinatiestatus”, zegt Evy Desmyttere, coördinator van HOST (Hospital Outbreak Support Team) in het Jan Ypermanziekenhuis. “Vragen zoals welke inentingen op welke leeftijd en in welke gezondheidstoestand worden aanbevolen krijgen een antwoord op de website www.victorvaccin.be.”

Reisadviezen

“Adviezen rond vaccinaties worden regelmatig bijgestuurd door de Hoge Gezondheidsraad”, zegt infectioloog dr. Wim Terryn van het Jan Yperman Ziekenhuis. “Ook reisadviezen wijzigen regelmatig dus je checkt bij tropische reizen maar beter goed welke inentingen verplicht zijn op jouw reisbestemming. Onze Victor Vaccin kan je daarbij aardig op weg helpen.”

Basisvaccinatieschema

De website zet ook extra aanbevolen vaccins buiten het basisvaccinatieschema in de kijker. “Tijdens de eerste 18 jaar van ons leven meestal vaccinaties tegen verschillende ziektes: difterie, kinkhoest, mazelen, rodehond…”, legt dokter Inge Matthijs van AZ Delta uit. “Die lijst noemen we het basisvaccinatieschema. Maar hier stopt het niet: een meningokokkenvaccinatie tegen hersenvliesontsteking kan levensbelangrijk zijn.”

Hersenvliesontsteking

Daar kan Iris Delporte (24) uit Hollebeke van meespreken. Zij maakte op haar achttiende hersenvliesontsteking door. “Na een schooldag kwam ik thuis met hoofdpijn en rillingen”, vertelt Iris. “’s Anderendaags beslisten mijn ouders dat ik beter zou thuisblijven van school en stuurden ze me naar mij oma en opa. Gelukkig, want rond de middag belde mijn oma dan de huisarts gebeld omdat het erger weg. Ik kon op een bepaald moment niet meer tegen licht en geluid en kroop helemaal in een bolletje. De huisarts heeft toen twee oefeningen gedaan en meteen gezegd dat ik naar Spoed moest. Toen effectief de diagnose van bacteriële hersenvliesontsteking kwam, moest ik naar intensieve zorgen. Dat was heel confronterend, want iedereen moest een beschermend pak dragen, ook mijn ouders. Ik voelde me heel uitgestoten. Precies of ik iets had dat vies was.”

Vaak hoofdpijn

Na twee dagen mocht Iris de intensieve zorgen verlaten, maar verbleef daarna nog twee weken in het ziekenhuis. “Door alle antibiotica kreeg ik een maagontsteking. Dat was een heel helse periode. Vooral achteraf heb ik daar mentaal zwaar van afgezien”, gaat Iris verder. “Ik was toen heel actief, ging naar evenementen, maar ik moest alles afzeggen. Ik kon ook niet veel meer verdragen. Ik heb wel het gevoel dat ik door die periode veranderd ben, rustiger geworden. Ik heb nog steeds vaak hoofdpijn. Ik moet niet meer op een trampoline springen of naar een pretpark gaan. Maar voor mij zijn dat de kleinste zorgen. Het kon veel erger geweest zijn mocht het langer geduurd hebben.”

Niertransplantatie

“Als je niet snel behandeld wordt is de kans dat je overlijdt 10 tot 30%”, drukt dr. Wim Terryn ons met de neus op de feiten. “Je kunt een shock krijgen, uitval van zenuwen, nierfalen. Een patiënte van mij moest zelfs een niertransplantatie krijgen… Meningokokken komt niet veel voor, maar het is zodanig ernstig dat het zeker de moeite is om zo veel mogelijk mensen te vaccineren. In andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Nederland is het terugbetaald en zit het bij de basisvaccins. Dat is een kwestie van budget natuurlijk.”

Vaccinaties

Met haar getuigenis wil Iris dan ook iedereen aanraden om ook niet-verplichte vaccins te nemen. “Toen ik hersenvliesontsteking had moest mijn klas, de Chiro en mijn dichte vriendenkring een pilletje moeten nemen omdat ze met mij in contact waren gekomen. Achteraf, nadat ik zelf gevaccineerd was, heb ik ook vriendinnen aangespoord om zich te laten vaccineren. Dat hebben ze ook gedaan, omdat ze van dicht gezien hadden wat het kan doen. Als je niemand in de omgeving hebt die dat ooit heeft gekregen, dan heb je er vaak geen flauw benul van”, besluit Iris.

www.victorvaccin.be