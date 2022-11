Zuid-West-Vlaamse gemeenten promoten European Disability Card:“EDC is er voor elk persoon met handicap”

Hoewel de European Disability Card al zeven jaar bestaat en steeds meer wordt erkend, is ze nog onvoldoende bekend. De Zuid-West-Vlaamse gemeenten verenigd in W13 schieten daarom in actie: ze willen de kaart en wat je ermee kan doen, bekender maken. De European Disability Card (EDC) is onvoldoende gekend en daar willen we, aan de vooravond van de Internationale dag voor mensen met een beperking (3 december, red.), iets aan doen”, zegt Philippe de Coene, voorzitter van W13.

Op dinsdag 29 november zaten verschillende vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten rond de tafel om de European Disability Card te bespreken. Het is mee de taak van de lokale besturen om de kaart te promoten en de gebruikers ervan uit te nodigen om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod. “De European Disability Card (EDC) is onvoldoende gekend en daar willen we, aan de vooravond van de Internationale dag voor mensen met een beperking (3 december, red.), iets aan doen”, zegt Philippe de Coene, voorzitter van W13.

“De EDC is er voor elke persoon met een handicap. Personen met een zichtbare, maar ook met een niet-zichtbare beperking kunnen die gratis bekomen. De kaart zal hen toelaten om zich te identificeren als een persoon met een handicap. Enige voorwaarde is dat ze erkend zijn door een van de vijf instellingen die werken rond het integratiebeleid van personen met een handicap. Dat zijn de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, het VAPH, AViQ, Dienst Phare en DSL.”

Als ik naar een optreden in cultureel centrum Guldenberg gaat, kan een begeleider gratis mee – Chris Bossuyt heeft 1 procent zicht

De EDC moet de personen met een beperking ertoe aanzetten om deel te nemen aan het cultuur-, sport- en vrijetijdsaanbod. “net daarom krijgen ze van de gemeenten enkele ‘voordelen’”, vertelt Stijn Tanghe, expert Zorg bij W13. “Bijvoorbeeld een plaats vooraan bij culturele voorstellingen, voorrang bij het betreden van een evenement, een gratis begeleiderspas bij sport- of culturele activiteiten. Wat precies, dat wordt bepaald door de lokale besturen. Een sticker aan de deur of op de website geeft aan waar de kaart geldig is.”

Getuigenissen

Chris Bossuyt uit Gullegem was aanwezig op de vergadering van de gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen. Ze heeft een zeer beperkt zicht en ziet minder dan één procent. Zij is alvast gewonnen voor het systeem en gebruikt de kaart veelvuldig. “Als ik naar een optreden in cultureel centrum Guldenberg ga, kan een begeleider gratis mee”, vertelt Chris. Maar daar stopt het niet. “Ik ben een trouw bezoeker van het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Mits vooraf reserveren en het tonen van de kaart word ik begeleid door ervaren gidsen die me de werken – hoe abstract ook – beschrijven. Met EDC kan ik ook gebruik maken van TriVelo, de fietstaxidienst voor minder mobiele personen. Een soort riksja die mij en mijn begeleider door de ganse stad brengt. Er is een enorme, positieve evolutie op dat vlak.”

Nele Declerck uit Lendelede vroeg de kaart aan voor haar zoon met autisme. “Niet omdat er korting is bij een pretpark of dat je een rij dichter mag zitten als er een optreden is”, getuigt ze. “Volwassenen en kinderen kunnen eventueel de kaart gebruiken om op een eenvoudige manier aan te tonen waarom ze zich anders dan anders gedragen. Niet elke persoon met een beperking zit in een rolstoel en soms kunnen ze niet goed verwoorden waarom ze niet gepast reageren. Bij een interventie kunnen de personen teruggrijpen naar de kaart die ze op zak hebben.”

Meer en meer organisaties bieden voordelen aan, in pretparken als Bellewaerde en Plopsaland is de EDC aanvaard. Net als in de zwembaden van LAGO in Kortrijk en Zwevegem: één begeleider van iemand met een EDC krijgt er gratis toegang.

Een volledig overzicht van alle partners van de EDC vind je op de website eudisabilitycard.be.