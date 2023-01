Zorgteam De Haard van wzc Sint-Jozef wil graag winnen in ‘Nurse of the Year’

Het was Glen Van Parys (32), zorgkundige en verantwoordelijke voor de animatie, die zijn zorgteam inschreef voor deelname aan ‘Nurse of the Year’. Afdeling De Haard van wzc Sint-Jozef is er voor bewoners met dementie. Het personeelsteam omvat 15 mensen: de verzorgenden, de kine, de ergotherapeut en de logistiek.

Initiatiefnemer Glen legt de campagne en het stappenplan minutieus uit. “We willen heel graag het beste zorgteam van Vlaanderen worden en zetten daarvoor ook alle middelen in. De wedstrijd wordt georganiseerd door Care Talents en omvat verschillende categorieën. Wij van De Haard nemen deel in de reeks ouderenzorg-team. Vorig jaar namen we al eens deel en werden we tweede met 470 stemmen.”

“De eerste fase is de nominatie. We hebben onszelf ingeschreven, dus die stap is al achter de rug. Voor stap twee moeten we stemmen verzamelen. De twee hoogste scores gaan door naar fase drie: de finale. Momenteel staan we op de eerste plaats, met 662 stemmen, maar dat kan snel veranderen. De stemronde stopt onverbiddelijk op 8 januari om 24 uur.”

Awardshow

“Fase drie behelst een resem theoretische en praktische proeven op een nog te bepalen locatie. Een onafhankelijke en deskundige jury organiseert dan de finale beoordeling in een soort van grote awardshow op 16 februari. Voor de stemronde zijn we creatief. We beogen maximale efficiëntie. Promotie voeren we via de bewoners, hun familie en kennissen.”

“Dit doen we door middel van een affiche met de toepasselijke titel Wie geeft kleur aan jouw dag?, maar ook aan de hand van filmpjes op TikTok en sociale media zoals Facebook en Instagram. We hebben ook al flyers rondgedeeld in het dorp. We hopen dat we met ons hecht team nu de hoogste score halen. Dat zal een collectieve boost geven aan onze niet-aflatende inzet voor de bewoners”, zegt Glen met een brede glimlach.

(RV)