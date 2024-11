Zorgkundige Serge Montoye start met een eigen bedrijf: “Met massages aan huis het welzijn van anderen verbeteren”

Serge Montoye zal op zondag 17 november om 11 uur zijn langverwachte zelfstandig bijberoep, alsook de naam van de zaak, onthullen in de Abdijhoeve. Na maanden van voorbereiding en zorgvuldige planning is het eindelijk zover: Serge start zijn eigen bedrijf in massages aan huis.

“Ik ben ontzettend blij dat ik nu eindelijk de stap kan zetten”, zegt Serge (40). “Na maanden van voorbereidingen is het tijd om mijn passie met anderen te delen.”

Verlichting

De naam van zijn bedrijf, die Serge op 17 november bekendmaakt, is een Spaanse naam die verwijst naar ‘verlichting’– een essentie die hij wil bieden via zijn massages. Serge is ervan overtuigd dat massage niet alleen lichamelijke verlichting biedt, maar ook zorgt voor mentale rust. “Het draait om ontspanning en persoonlijke aandacht. In deze jachtige tijden is het belangrijk om tijd voor jezelf te nemen. Mijn doel is om iedereen rust te bieden op een plek waar ze zich comfortabel voelen, namelijk thuis.”

Het begon nadat Serge, met 20 jaar ervaring in de zorg, zelf ontspanning zocht. Hij kwam terecht bij Kurt Vanwalleghem, Masseur aan Zee in Oostende, die hem behandelde en hem aanmoedigde om zelf masseur te worden. Serge volgde een jaaropleiding bij Syntra West, waarna hij zich verder specialiseerde in zorgmassages. Zijn doel is ook sportmassages aan te bieden in de toekomst.

“Massage is voor mij meer dan een vak. Het is een manier om anderen te helpen tot rust te komen en hun welzijn te verbeteren. Door dit bijberoep te starten, kan ik mijn liefde voor het vak omzetten in iets tastbaars en iets dat ik met anderen kan delen. Bovendien haal ik daar zelf heel veel voldoening uit”, zegt Serge, die hoopt dat zijn bedrijf snel bekend zal worden in de regio.

Vanaf 17 november is zijn website online en kunnen er afspraken geboekt worden of via WhatsApp op 0494 47 53 64.

Discretie

“Massage aan huis betekent zorg op maat, met persoonlijke aandacht en discretie. Mijn motto is dan ook: jouw rust, jouw plek, massage aan huis”, besluit Serge Montoye.