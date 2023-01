Zorgkundige Nathalie uit Jabbeke stopt met haar job en schrijft open brief voor meer menselijkheid in ouderenzorg

Nathalie Van Suyt uit Jabbeke nam eind december ontslag van haar job in de ouderenzorg. Op Facebook deelde ze een oproep om de zorg terug menselijker te laten worden. “Oudere mensen hebben heel hun leven hard gewerkt… voor wat? Om een minderwaardige zorg te krijgen?” Samen met verpleegkundige Lien De Metsenaere uit Aalst heeft ze nu een petitie gestart ‘Zorg voor zorgenden’. Daarmee vragen ze meer begrip en zorg voor de zorgkundigen, die dag in en dag uit het beste van zichzelf geven.

Nathalie Van Suyt uit Jabbeke deelde op Facebook een emotionele oproep om de ouderenzorg, waarin ze tot kort werkte, terug menselijker te maken. Ze beschrijft de druk waarin de verpleegkundigen moeten doorwerken door het personeelstekort, waardoor er geen ruimte meer is om tijd te maken voor de mensen. “Een volledige afdeling met 2 wassen, weinig tijd kunnen spenderen met de mensen en bij jezelf zeggen ‘Doe eens voort want er is hier geen tijd meer voor’. Geen ruimte om eens 5 minuten met de mensen te praten… want je bent klaar met het ene en vliegt al weer door naar het ander.”

“Ik zal mijn job missen, maar eens kwantiteit voor kwaliteit gaat, zegt ik stop! Wij werken met mensen, zij hebben heel hun leven hard gewerkt… voor wat? Om een minderwaardige zorg te krijgen? Dat de regering maar eens meedraait in onze sector, dat ze eens weten wat het werk hier is.” Haar open brief werd al meer dan 3.500 keer gedeeld. (Lees verder onder de Facebookpost)

Petitie ‘Zorg voor zorgenden’

Samen met verpleegkundige Lien De Metsenaere uit Aalst heeft Nathalie nu een petitie gestart “Zorg voor zorgenden”. Hiermee willen ze een warme oproep doen om de arbeidsomstandigheden van hulpverleners en zorgkundigen te veranderen, zodat die ook beter voor de patiënten kunnen zorgen.

“De zorgkundigen in de zorgsector zien af en dat voelen de patiënten ook in de kwaliteit van de zorg”

“Onze zorg kreunt. Sinds de covid pandemie is de werkdruk ongezond hoog en verlaten gepassioneerde hulpverleners met een hart voor hun vak, één na één de zorg. Deze pijnlijke realiteit sleept al jaren aan en is een blinde vlek voor onze overheid. Het gaat niet alleen ten koste van de gezondheid van de zorgende handen, maar de patiënt is hier ook slachtoffer van, want er is steeds meer gebrek aan menswaardige en kwaliteitsvolle zorg. Als maatschappij dienen we te investeren in een betere zorg voor onze kwetsbare inwoners.”

Je kan de petitie ondertekenen via deze link.