ZorgJobOntbijt bij Familiezorg

Voor de tweede maal organiseert Familiezorg een ZorgJobOntbijt. Dit ontbijt gaat door op zaterdag 6 mei tussen 8.30 uur en 11 uur in de De Breyne Peellaertstraat 52 in Diksmuide. “Na een vrij succesvolle eerste editie besloten we om dit ontbijt nog eens te organiseren”, vertelt provinciaal diensthoofd Inge Leenkneght. “Wij zijn een grote organisatie waarbij een 150-tal mensen werken. Heel wat van onze medewerkers hebben een lange staat van dienst wat inhoudt dat die mensen op een bepaald moment met pensioen gaan. Daardoor ontstaan leemten en dus zoeken we nieuwe medewerkers om die in te vullen.” Familiezorg is altijd op zoek naar helpende handen die iets in de thuiszorg willen doen. Tijdens het ontbijt vertelt men alles over de vacatures en de opleidingen. Nieuw is bijvoorbeeld de opleiding tot verzorgende of zorgkundige voor wie nog niet over het juiste diploma beschikt en men kan er ook te weten komen wat vrijwilligerswerk bij Familiezorg inhoudt. (ACK/foto ACK)

Vooraf inschrijven via 051 50 22 33 of via mail naar diksmuide@familiezorg-wvl.be.