Zorginspectie verlengt opnamestop in wzc Rozenberg in Oostrozebeke

De opnamestop in het woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke is met twee maanden verlengd na een controle door de zorginspectie. In dat wzc werden drie bewoners vermoord met een overdosis insuline.

Begin september legde het Agentschap het wzc Rozenberg al een opnamestop op, nadat bekend raakte dat er een onderzoek liep naar drie insulinemoorden en zes moordpogingen. “Tijdens het inspectiebezoek op 25 oktober merkten we dat het woonzorgcentrum nog steeds tekortkomingen heeft die in september ook werden vastgesteld”, vertelt Dirk Dewolf van het Agentschap Zorg en Gezondheid aan Radio2.

Er zouden nog altijd tekortkomingen zijn in het medicatiebeleid.