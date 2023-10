Zorginspectie stelt grote tekorten vast bij woonzorgcentrum in Oostende

Woonzorgcentrum Ons Geluk in Oostende staat sinds 10 oktober onder verhoogd toezicht van het departement Zorg. Die beslissing volgde na een rapport van de Zorginspectie, waaruit Het Nieuwsblad dinsdag citeert. Het departement Zorg bevestigt aan Belga dat het om “zeer ernstige tekorten” gaat. Bewoners lagen soms zeventien uur per dag in bed.

Controle in augustus

Na een klacht ging de Zorginspectie begin augustus twee keer langs bij het woonzorgcentrum van de commerciële uitbater Care-Ion. De Zorginspectie stelde vast dat “tussen 9 juli en 7 augustus 128 beloproepen waren geplaatst, waarbij de wachttijd tussen 50 minuten en 4 uur lang lag”. Het departement Zorg sprak ook van heel wat tekorten in de zorg. Er waren onder meer onvoldoende personeel, tekorten inzake medicatie en geen permanentie.

Het departement Zorg greep in door een opnamestop op te leggen en een crisismanager aan te stellen. Er werd ook gevraagd naar meer stabiliteit in het personeelsbestand, met minder interimmedewerkers en “een stabiele personeelsploeg waarmee afspraken kunnen worden gemaakt”.

Opvolging

De Zorginspectie volgt de instelling, die een plan moest indienen met verbeteringen, nauwlettend op. Wanneer de bewonersstop binnen enkele maanden afloopt, volgt een eerste belangrijk evaluatiemoment.