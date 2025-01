Zorghotel in voormalige Koninklijke Villa gaat dicht: “Financieel niet langer haalbaar”

Klief, voorheen bekend als BZIO, opende in 2011 een Zorghotel in de Koninklijke Villa in Oostende. Het gebouw kreeg een nieuw leven én kankerpatiënten konden hier terug op adem komen na een behandeling. Na 14 jaar wordt het Zorghotel gesloten, maar patiënten kunnen er nog altijd terecht om te revalideren. “Het herstelverblijf is financieel niet langer haalbaar.”

De Koninklijke Villa in Oostende kreeg begin 2011 een nieuwe toekomst. Terwijl het gebouw in de jaren ’50 nog gebruikt werd als vakantieverblijf voor de koninklijke familie en later als hotel en restaurant, werd het vanaf 2011 een zorghotel voor kankerpatiënten, die er even op adem kunnen komen na een behandeling. “Na de kanker wordt hier de mens genezen”, kopte deze krant in mei 2011 nadat de eerste gasten waren langsgekomen. Het zorghotel bleek echter al snel een moeilijk economisch verhaal. De doelgroep werd daarom al snel opengetrokken. Er werden doorheen de jaren heel wat initiatieven genomen om het hoofd boven water te houden, maar dat heeft niet mogen baten, zo blijkt nu.

“De afgelopen jaren bleek dat het herstelverblijf financieel niet langer haalbaar was. Vooral in de wintermaanden was de bezettingsgraad te laag en de subsidies vanuit de overheid onvoldoende om de kosten te dekken. Als we hiermee door waren gegaan, zouden de verliezen blijven oplopen. Dat is niet verantwoord,” legt algemeen directeur van Klief, Nick Marlein uit.

Oncologische revalidatie

Bij Klief, de nieuwe naam van het BZIO, werd daarom beslist om het Zorghotel definitief te sluiten en vooral te focussen om de ambulante activiteiten. “Al vanaf het begin speelt oncologische revalidatie een centrale rol in het zorgaanbod op deze locatie. Ook na de aangekondigde veranderingen blijft dit programma een belangrijk deel van het aanbod van Klief Koningsstraat. In samenwerking met Kom Op Tegen Kanker biedt dit ambulante programma ex- oncologische patiënten en mensen die herstellen na een oncologische behandeling de nodige fysieke en mentale ondersteuning, samen met lotgenoten”, laat Nick Marlein, algemeen directeur van Klief, weten.

Vanaf 10 januari zal Klief Koningsstraat zich volledig richten op ambulante zorg. Deze beslissing werd zorgvuldig genomen na uitgebreid studiewerk en overleg op bestuursniveau.

“Het was geen gemakkelijke keuze, maar wel een noodzakelijke om Klief financieel gezond te houden en ons te blijven concentreren op kwaliteitsvolle zorg,” zegt Marlein. “We begrijpen dat dit een grote impact heeft, zowel voor de residenten die hier verbleven als voor ons personeel. Daarom zetten we alles op alles om hen hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen.”

Uitbreiding

Door te stoppen met het verblijf, kan Klief investeren in de verdere uitbreiding van haar ambulante zorgaanbod. Zo is de rugschool, die eerder gevestigd was op Klief Zeedijk, onlangs verhuisd naar Klief Koningsstraat. Daarnaast blijven de wellnessfaciliteiten, zoals hydrotherapie, behouden als waardevolle aanvulling op het ambulante aanbod. Vanaf januari zullen ook meer revalidatie-artsen aanwezig zijn, wat zorgt voor extra mogelijkheden in therapieën en consultaties.

Klief Koningsstraat wordt ook gezien als een belangrijke bufferruimte tijdens de grootschalige werkzaamheden op Klief Zeedijk. Wanneer bepaalde zones op de Zeedijk tijdelijk niet toegankelijk zijn voor therapieën, kan worden uitgeweken naar Klief Koningsstraat. Zo blijft het zorgaanbod gegarandeerd en kunnen patiënten zonder onderbrekingen geholpen worden.

De beslissing heeft vooral een impact op het personeel en de vaste gasten van het Zorghotel. “We gaan met elk van de betrokken medewerkers in gesprek om te kijken welke mogelijkheden er binnen Klief zijn.” De voormalige residenten, die frequent op verblijf kwamen, worden persoonlijk geïnformeerd. “We begrijpen dat dit een grote verandering is,” voegt Marlein toe. “We blijven hen ondersteunen via ons uitgebreide ambulante aanbod en kunnen hen helpen bij verwijzing naar andere initiatieven indien nodig.”