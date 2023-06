Zorgcentrum na Seksueel Geweld (AZ Delta) neemt nieuwbouw in gebruik: “Gemiddeld meldt zich meer dan één slachtoffer per dag”

Woensdag 28 juni verhuist het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) naar een nieuwe locatie om de campus Rumbeke van AZ Delta, vlakbij de dienst spoedgevallen. Slachtoffers uit de hele provincie West-Vlaanderen kunnen er terecht, het ZSG is dag en nacht open. De slachtoffers kunnen ook aangifte doen bij een van de zedeninspecteurs van de politie. ZSG is een nauwe samenwerking tussen AZ Delta, de politie, het parket en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. “Gemiddeld is er meer dan één slachtoffer per dag en dat is nog maar het topje van de ijsberg”, klinkt het.

Straks opent in de provincie Luxemburg het tiende ZSG in ons land, in Roeselare startte men al in maart 2022 op een mobiele unit op de campus Rumbeke. Ondertussen is het gloednieuwe gebouw klaar en dat situeert zich pal achter de spoeddienst van AZ Delta. De multidisciplinaire begeleiding van de slachtoffers is nu op één plaats gecentraliseerd en dat kan het verwerkingsproces van de slachtoffers en hun directe omgeving ook bevorderen.

In Roeselare staat ook een topteam klaar, eentje dat vorig jaar overigens in Roeselare de award ‘Persoonlijkheid van het Jaar’ kreeg. Medisch coördinator Lieven Wostyn en coördinator Nathalie Courtens sturen er de equipe aan met acht forensisch verpleegkundigen, vier psychologen en een administratief medewerker.

87 zedensinspecteurs

Verpleegkundige Emma Vankeirsbilck gaf een deel van de delegatie een rondleiding. Naast de onthaalruimte zijn er ook de onderzoeksruimtes waar slachtoffers allerlei testen kunnen ondergaan (bloed, urine,…). Vooraan bevindt zich ook een ruimte (onder strikte camerabewaking) waar de kledij van de slachtoffers en het forensisch bewijsmateriaal wordt bewaard. “Van minderjarigen bewaren we dat materiaal vijftig jaar, voor het geval ze ooit nog klacht mochten indienen. Van meerderjarigen die niet onmiddellijk klachten willen indien, blijft het materiaal er nog minstens zes maanden.”

Klacht indienen kan overigens in ZSG zelf waar een speciale ruimte is voor de politie. In de provincie zijn 87 speciaal opgeleide zedeninspecteurs actief. Het ZSG kan ook altijd een beroep doen op speicalisten als de spoedartsen, gynaecologen, urologen, kinderartsen, geriaters en psychiaters. “In de nieuwbouw is ook een lounge waar familieleden of andere direct betrokkenen kort kunnen wachten, er is ook een rustruimte voor de patiënten en een plaats waar ze zich kunnen wassen. We vragen dat niet te doen voor ze naar ons komen, kwestie van het bewijsmateriaal intact te houden.”

“In West-Vlaanderen zijn er naar schatting tien verkrachtingen per dag” (Justitieminister Van Quickenborne)

Op de opening dinsdagavond 27 juni was veel mooi volk komen opdagen. Onder meer Marie-Colline Leroy, staatssecretaris voor Genderlijkheid, gelijke kansen en diversiteit en minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke, die via de federale regering zorgen voor de financiering. Ook Justitieminister Vincent Van Quickenborne was present, net als de Roeselaarse burgemeester Kris Declercq en schepen Nathalie Muylle die destijds als minister ook een van de drijvende krachten was om in Roeselare een ZSG op te richten. In hun woordje sloegen die ook de aanwezigen met nogal wat frappante cijfers om de oren. “In Roeselare zijn ondertussen in de 16 maanden dat het ZSG bestaat al ruim 500 slachtoffers geholpen. In 2023 is het aantal minderjarigen daarvan bijna de helft”, aldus de Justitieminister.

Daders veelal bekenden

De cijfers in België (en normaal ook) in Roeselare spreken van één derde minderjarigen, 90 procent dames onder de slachtoffers (ook heren kunnen zich melden) en een gemiddelde leeftijd van 24 jaar. “In West-Vlaanderen zouden er naar schatting tien verkrachtingen per dag plaatsvinden, in de meeste gevallen is de dader een bekende van het slachtoffer. Door de invoering van de ZSG’s is niet enkel het aantal slachtoffers dat zich meldt verhoogd, ook het percentage van mensen dat een klacht indiende ging van 40 naar 70 procent.”