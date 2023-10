Zorgactoren bundelen krachten: “Voedselverspilling tegengaan”

In woonzorgcentrum Mariawende bereidt een team van koks elke ochtend tot 300 maaltijden voor de bewoners. Door die grote hoeveelheden zijn er ook elke dag resten. Na een onderzoek start Curando samen met drie andere partners een traject om die resten te beperken.

Vanuit een subsidieproject van Vlaanderen Circulair werden de voedselverliezen van de zorgorganisaties Zorgband en Curando in kaart gebracht. Daarbij werd duidelijk dat het grootste deel van de voeding verloren gaat via de au bainmarie- of warmhoudkarren, of via kookresten na opscheppen in de keuken. Die bereidingsresten lopen op tot 30 procent van alle bereide maaltijden. Samen met AZ Zeno, Zorgband en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek zoekt Curando de komende maanden naar manieren om die verliezen te beperken. Bovendien bekijken de betrokken organisaties ook of het mogelijk is om die overschotten op een andere manier te gebruiken in de voedingssector.

In oktober organiseren de partners van ‘Au bain perdu’ – zo heet het project van Vlaanderen Circulair – brainstormsessies met tien zorginstellingen. “Belangrijk is dat we daarbij zowel preventief als repressief op zoek gaan naar oplossingen”, vertelt beleidsmedewerker catering Iris Lootens van Curando. “We gaan op zoek naar manieren om nog beter af te bakenen hoeveel maaltijden we moeten bereiden zodat we initieel al minder overschotten creëren. Maar daarnaast bekijken we ook hoe we met die resten aan de slag kunnen.”

Elke week volgt Kris Delarue, diensthoofd facilitair en coördinator voeding van Curando Oost, nauwgezet op hoeveel de bewoners eten.

Herbestemmen

“We weten zo heel goed wat de koks moeten klaarmaken. Door die data in kaart te brengen, konden we het aantal afvalcontainers met etensresten al terugbrengen van drie naar twee. Hoewel we die resten zoveel als mogelijk proberen te vermijden, zullen we altijd met overschotten te maken krijgen. Het is nu de bedoeling om na te denken over herbestemmingen van die bereidingsresten. De mogelijkheden zijn legio, al moeten ze ook praktisch haalbaar zijn”, aldus Kris Delarue.

“Door de samenwerking met de andere partners uit de zorg- en voedingssector kunnen we de koppen bij elkaar steken. Elk van de partners brengt kennis en expertise met zich mee. Tijdens de brainstormsessies bundelen we de krachten. Eind dit jaar hopen we de eerste ideeën in de praktijk uit te testen”, besluit Iris Lootens.