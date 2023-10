Zorg Tielt vraagt op luchtige wijze aandacht voor dementie

Naar aanleiding van de Week van de Dementie heeft Zorg Tielt de schijnwerpers op dementie gezet met twee opvallende acties. Op 5 oktober bracht cabaretier Karel Declercq zijn ‘dementiecabaret’ naar de polyvalente zaal van wzc Deken Darras, op 6 oktober werden er in het woonzorgcentrum voor het goede doel cupcakes gebakken.

De voorstelling van Karel Declercq – een vorm van infotainment met veel levenswijsheid – had als rode draad dat humor kan helpen om beter om te gaan met het vergeten. Declercq haalde de inspiratie bij zijn eigen moeder, maar haalde ook wetenschappelijke studies aan. Tijdens de actie #BakeWithLove mochten bewoners samen met medewerkers en hun familie cupcakes bakken onder begeleiding van Schuiferskapellenaar en gewezen Bake Off Vlaanderen-deelnemer Jimmy Trioen. Het ging om een nationale campagne in verschillende steden en gemeenten. De cupcakes waren nadien te koop aan het onthaal en in de bar van wzc Deken Darras. De opbrengst gaat naar de Stichting Alzheimer Onderzoek.

Tot slot steunde Zorg Tielt ook het project van de Tieltse Astrid Hoornaert, door samen te sporten op gezamenlijke momenten. (SV/foto WME)