Zorg- en woonsite De Karmel geopend met vernieuwde klokkentoren en Lourdesgrot

Op de Internationale Dag van de Verpleging, vijf jaar na de start van de werken, werd zorg- en woonsite De Karmel feestelijk geopend in Waregem. Zorginstelling Curando biedt er naast het woonzorgcentrum ook een dienstencentrum, assistentiewoningen en een buurtrestaurant aan. De klokkentoren kreeg opnieuw klokken en de grot werd opgewaardeerd tot een sacrale bidplaats. De grote tuin van het domein werd verbonden met het Karmelbos.

“Het concept en de realisatie van deze woon- en zorgsite bewijst dat Curando geen schrik heeft voor de 65-plusser. Hij is welkom om te wonen en te leven in onze assistentiewoningen of bij hogere welzijns- en zorgnood in het woonzorgcentrum”, vertelt Karolin Vannieuwenhuyse, zonaal directeur Curando Zuid.

Thuisverpleging en gezinszorg

Na vijf jaar renoveren en bouwen beschikt De Karmel over 60 woongelegenheden in het woonzorgcentrum, waarvan 15 kamers voor een oriënterend kortverblijf. Daarnaast richtte Curando op de site zeven assistentiewoningen in. De zorggroep organiseert bovendien thuisverpleging en gezinszorg en zelfs warme maaltijden aan huis. Op de site werd ook een lokaal dienstencentrum, een centrum voor dagopvang en een buurtrestaurant ondergebracht. Het Welbi-punt werd er vorig jaar al geopend.

Klokken van Zwevegem

Het kinderdagverblijf Unikids, dat deel uitmaakt van vzw Kindercentrum, bevindt zich eveneens op de Karmel-site. “Ook de Waregemse Sint-Michielsbeweging doet haar intrede op het domein. Ze verzorgt de wekelijkse eucharistieviering en organiseert activiteiten voor jong en oud.”

In oktober 2022 kocht Curando het Karmelbos aan. “Buitenbeleving is van groot belang voor de gezondheid en het welzijn van onze bewoners en bezoekers”, gaat algemeen directeur Dirk Lips verder. “We legden nieuwe wandelpaden aan in het park en installeerden er diverse kunstwerken. Ook de klokkentoren werd een mooi renovatieproject. Via bestuurder Ignaas Buyck verhuisden de klokken van de parochie Sint-Jozef Arbeider in Zwevegem naar De Karmel in Waregem.”

Dierenpark

“De Lourdesgrot op de site werd opgewaardeerd tot een volwaardige bidplaats. In de toekomst zal het park nog verder vorm krijgen met onder andere de uitbreiding van een dierenpark met levend erfgoed en avontuurlijke speelnatuur voor de kinderen.”

De klokkentoren en grot werden gezegend door E.H. Piet Vandevoorde, bisschoppelijk gedelegeerde voor caritas en diaconie bisdom Brugge.

Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) is erg tevreden over de realisatie van deze zorgsite. “Curando biedt een waaier van diensten aan die de thuiszorg ondersteunen en die perfect passen binnen onze visie rond Zorgzame Buurten. Dankzij hun steun en initiatieven van andere externe partners worden de zorguitdagingen in en rond de stad beantwoord. Dit is bovendien een erg mooie site in een groen kader, het zorgt voor onthaasting en rust voor zowel de bewoners en de bezoekers als voor de wandelaars, fietsers en het verenigingsleven van De Karmel.”