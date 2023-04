Zeepreventorium in De Haan valt in de prijzen als zorgorganisatie bij de zorgsectorawards

Het Zeepreventorium in De Haan viel donderdagavond in de prijzen op de tiende uitreiking van de zorgsectorawards van ZORG Magazine. Het Zeepreventorium is een zorgorganisatie, waar chronisch zieke kinderen en jongeren of kinderen en jongeren met obesitas kunnen revalideren. “Het is een mooie erkenning van een professionele jury van gekende namen uit de zorgsector. Het toont hoe we als kleine organisatie in Vlaanderen goed bezig zijn”, zegt algemeen directeur Nick Marlein.

Donderdagavond 20 april reikte de organisatie ZORG Magazine voor de tiende keer awards uit voor de zorgsector. Het Zeepreventorium uit De Haan kaapte de award voor ‘Andere Zorgorganisatie van het Jaar’ weg. Het kinderdagverblijf De Blauwe Lelie in Brugge en het woonzorgcomplex UNIE-K uit Brugge kregen van ZORG Magazine een eervolle vermelding. “Het Zeepreventorium is een vernieuwende organisatie met een aantal prachtige initiatieven. Ze werden beloond in een aparte categorie, omdat je hun werking niet kan vergelijken met een ziekenhuis”, vertelt Evelien Van Hyfte, operationele directeur van ZORG Magazine.

Nick Marlein, algemeen directeur van het zeepreventorium en ook van BZIO in Oostende is heel tevreden met de overwinning. “Het is nog maar de eerste keer dat we ons kandidaat hebben gesteld. We wisten wel dat we een goede kans maakten. Het doet heel wat om door zo’n professionele en gekende namen uit de zorgsector bekroond te worden.”

“Het Zeepreventorium is heel vernieuwend. Patiënten kunnen er een korte tijd van bijvoorbeeld enkele weken tot een langere periode tot een jaar terecht voor chronische ziekten en obesitas”, vertelt Evelien. “Er heerst een heel huiselijke sfeer en de patiënten worden aangemoedigd om tijdens de weekends naar huis te gaan en terug te wennen aan de maatschappij. Ze zijn echt begaan en bezig met de jongeren én daarnaast hebben ze ook aandacht voor duurzaamheid. Ze werken ook samen met UGent aan een app om chronisch zieke kinderen te helpen in de nazorg wanneer ze terug naar huis gaan”, zegt Evelien.

“Het is voor ons de kers op de taart. Net zoals voor andere zorginstellingen was corona een grote uitdaging voor ons. Vorig jaar hebben we de organisatie van het zeepreventorium veranderd, waardoor er nu veel meer initiatief vanuit de medewerkers zelf komt. Goede zorgkwaliteit is voor ons heel belangrijk en we zijn ervan overtuigd dat dat van onder uit komt. Het zeepreventorium is ook een van de weinige plaatsen in de zorg, waar er geen vacatures zijn. We voelen duidelijk de impact van de veranderingen en ons imago spreekt nu voor zichzelf: mensen werken hier graag en daar raken we ook voor gekend.”