Wzc Warmhof bestrijdt dementie met eigen lied

Op Werelddementiedag heeft woonzorgcentrum Warmhof het Warmhoflied gelanceerd, gecomponeerd door dirigent Jan Wauters. “Voor bewoners met dementie is samen zingen een heel plezierige activiteit, die heel verbindend werkt”, zegt ergotherapeute Mia Veirman. Onder leiding van Jan Wauters brachten de bewoners samen met een delegatie van Canticorum, het Meetjeslands Zanggenootschap en een aantal gelegenheidsmuzikanten het lied in première. “Onderzoek toont aan dat mensen met dementie nog nieuwe dingen kunnen leren. Belangrijke voorwaarden zijn dat het niet dwingend is, vooral leuk is, motiverend werkt en een goede sfeer bevordert.” (foto MIWI)