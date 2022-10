WZC slaat de brug tussen generaties: “Wisselwerking tussen jong en oud doet iedereen goed”

Dat er leven in de Bottelarij zit, lijdt geen twijfel. Er verblijven 27 bewoners in het privé-rusthuis op de Markt, waarvan 5 in assistentiewoningen en 22 in het woonzorgcentrum zelf.

De leerlingen van het 7de jaar thuis- en bejaardenzorg van het MMI komen er nu en dan de animatie verzorgen en daar zeggen de krasse bewoners zeker geen neen tegen. “Het is van groot belang dat we intergenerationeel werken”, aldus animator Geert De Paepe van De Bottelarij.

Fotozoektocht

“De wisselwerking tussen jong en oud doet beide partijen deugd, ook al moet er weer een mondmasker gedragen worden door de leerlingen en de vrijwilligers. Deze week staan er manillen en gezelschapsspellen op het programma. De leerlingen komen ook nog eens terug voor een zangnamiddag, een fotozoektocht, Vlaamse kermis of om een kerststukje te maken. De bewoners zijn steeds enthousiast om hieraan deel te nemen. We proberen ook om met de rest van de gemeente de contacten te onderhouden. Zo organiseren we van 1 tot 20 november een tentoonstelling met schilderijen van bewoonster Denise Declercq.”

“Denise is 89 en woonde vroeger in de Lichterveldestraat. Ze is volledig autodidact wat de schilderkunst betreft. De schilderijen worden opgesteld langs de binnenkant van het gebouw, maar naar buiten gericht. We koppelen er ook een wandeling aan die van de kerk via het Brouwersplein naar de Beuk loopt en zo terug naar de Bottelarij.

Tijdens de week van de streekproducten van 17 tot 21 oktober zetten we lokale streekproducten in de kijker: we krijgen bezoek van Lieven Deneweth die schreef over de molens van Kortemark, met molenkoekjes en molenjenever uiteraard. Ook imker Godfried Deprez komt vertellen en bakker Kimpe komt langs met zijn bekende kreketaart. We gaan zelfs op uitstap naar brouwerij Den Buiten bij Peter Verlinde. De bewoners geven ook hun maandelijkse krant uit: de Bottelaar. Daarin worden alle activiteiten ruimschoots in de kijker gezet”, weet Geert te vertellen. (JDK)