WZC Sint-Jozef Passendale houdt opnamestop

In het woonzorgcentrum Sint-Jozef Passendale is er een opnamestop tot 31 oktober. Die pauze komt er omwille van het personeelstekort. De pauze is er ook in het WZC in Kuurne dat onder hetzelfde berstuur valt

I

n het woonzorgcentrum van Passendale werken een 80-tal mensen en in Kuurne 176. “Opvallend veel mensen stappen de laatste tijd uit de zorgsector. Ze zijn ontgoocheld en hebben het gevoel dat ze hun werk niet meer goed kunnen doen door de hoge werkdruk”, klikt het bij het bestuur.

Betere zorg

“Je kunt dat personeelstekort wel tijdelijk opvangen, maar dat kan niet blijven duren want het gaat ten koste van de zorg en dat willen we vermijden.”

De kamers die vrijkomen in beide woonzorgcentra zullen tot 31 oktober niet meer opgevuld worden waardoor er voor het personeel meer ruimte is om hun werk te doen. “Het is een belangrijk signaal dat we als directie geven nadat we opmerkingen en vragen kregen van het personeel uit. Ook vanuit de familie van onze bewoners komen er positieve reacties op onze maatregel”, aldus het bestuur. “Hopelijk krijgen we hierdoor opnieuw meer sollicitaties binnen.”

Financieel

De maatregel is tijdelijk want lege kamers wegen op het budget. Het financiële luik mag ook niet uit het oog verloren worden. Bedoeling is om stelselmatig terug te keren naar de oorspronkelijke situatie. In Passendale zijn er nu twee kamers vrij. Dit kan natuurlijk oplopen bij overlijdens tegen eind oktober. De mensen die momenteel wonen in de assistentiewoningen worden in die periodewel opgenomen als ze meer hulpbehoevend worden. (NVZ)