WZC Sint-Camillus uit Wevelgem pakt uit met sfeervolle kerstmarkt

De wellicht meest sfeervolle kerstmarkt van de gemeente staat in WZC Sint-Camillus. Het animatieteam spaarde kosten noch moeite om er een fantastisch geheel van te maken.

Eens de inkom gepasseerd kom je in het park dat – hoe kan het ook anders – vol kerstbomen staat. Vandaar kom je als vanzelf op het marktpleintje waar centraal de paardenmolen draait. Rond het marktplein staan de winkeltjes, allen in retro-uitvoering. Je kan iets kopen of nuttigen bij de goudsmid, het snoepkraam met werkelijk een overdaad aan lekkers, Odilon de beenhouwer of in café ‘bij Metje’.

De kerstmarkt is open van donderdag 8 december tot en met zondag 11 december, telkens tussen 14.30 uur en 17 uur. “De respons is alvast groot”, zegt Steven Mesure van het animatieteam. “We raden dan ook aan om niet te laat te komen, zeker wie zich daarna nog een plaatsje wil verzilveren in de cafetaria.”