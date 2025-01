WZC Rustenhove start met oriënterend kortverblijf: “Zoeken naar thuishulp of alternatieve mogelijkheden”

Bij het begin van het nieuwe jaar startte woonzorgcentrum Rustenhove het oriënterend kortverblijf op waarbij senioren daar maximum 60 dagen kunnen verblijven. “In die periode bereiden we hen voor om terug te keren naar huis of zoeken we een andere oplossing.”

Etienne Verfaillie en Mariette Reynaert zijn de eerste bewoners die in Rustenhove gebruik maken van het oriënterend kortverblijf. “Dit initiatief biedt zorgbehoevenden een ondersteunende omgeving aan wanneer thuiszorg even niet haalbaar is. Aan de hand van een begeleidingstraject kijken we welke hulp er nodig is om verder thuis te kunnen wonen of welke alternatieven er mogelijk zijn”, aldus Mieke Vanpoucke, coördinator thuisondersteunende initiatieven binnen het Ledegemse woonzorgcentrum. Een aanvraag kan ingediend worden via de sociale dienst, zowel door Ledegemnaars als mensen die niet in de gemeente wonen.

Het woonzorgcentrum Rustenhove beschikt momenteel over vijf kamers voor oriënterend kortverblijf op de afdeling Waterlelie. “Maar het is de bedoeling dat de mensen die gebruik maken van het oriënterend kortverblijf in de toekomst terecht kunnen in een nieuwbouw”, aldus Liesbet D’hont, diensthoofd bewonerszorg.

Rustenhove heeft namelijk grote plannen op de site. Langs de kant van de Rollegemstraat gaat binnenkort onder andere het huidige dagcentrum De Winde tegen de vlakte.

Kapel blijft

“De kapel blijft wel staan, maar na de afbraak van enkele andere oude gebouwen starten we met de bouw van twee nieuwe gebouwen.” Enerzijds komt er een nieuw, hedendaags dagcentrum. Anderzijds liggen ook de plannen voor een nieuwbouw met zorgflats en kamers voor oriënterend kortverblijf op tafel. In dat gebouw zullen er 16 mensen kunnen verblijven”, aldus Mieke Vanpoucke.

Rustenhove hoopt dat het grote project in 2027 af is. Tijdens de werken verhuist het dagcentrum naar de kleine zaal van De Kring. Gebruikers zullen dus doorlopend gebruik kunnen maken van het dagcentrum.