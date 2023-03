WZC Polderparel en De Noordhinder houden op zondag 19 maart opendeur tijdens Dag van de Zorg

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Onder het motto samen onder één dak stellen woonzorgcentra Polderparel (Westkapelle) en De Noordhinder (Heist) op zondag 19 maart van 11 tot 16 uur hun deuren open tijdens Dag van de Zorg. Men kan er ontdekken wat beide woonzorgcentra te bieden hebben.

Op elke derde zondag in maart vindt in België de Dag van de Zorg plaats. Een opendeurdag voor zorg, welzijn en witte economie. Op deze dag openen zorg- en welzijnsorganisaties uit heel Vlaanderen hun deuren voor belangstellenden.

Bezoek en ontdek

Ook woonzorgcentra uit Knokke-Heist doen mee. In Welzijnsvereniging Het Dak krijgen zorgbehoevende ouderen de best mogelijke zorg en daarvoor zijn helpende handen nodig! Studenten, vrijwilligers of zorgprofessionals die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging kunnen op zondag 19 maart het recent geopende WZC Polderparel in Westkapelle en vaste waarde WZC De Noordhinder in Heist bezoeken en ontdekken.

In een ervaringsgerichte, kindvriendelijke rondleiding wordt toegelicht waar de organisatie voor staat, hoe met complexe thema’s zoals dementie en palliatieve zorg wordt omgegaan en waarom het er aangenaam wonen én werken is. De dag staat in teken van de inspirerende persoonlijke verhalen en bezoekers kunnen ter plaatse ontdekken wat de woonzorgcentra hen te bieden heeft.

Gratis shuttle

Personen die beide woonzorgcentra willen bezoeken, kunnen dienst doen op de e-shuttlebus die hen van de ene naar de andere campus brengt.