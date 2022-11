WZC ondanks maatregelen grote energievreter

Heel wat West-Vlaamse zorginstellingen genieten dit jaar van royale Vlaamse subsidies in ruil voor energiebesparende ingrepen. Alveringem komt niet voor in de lijst. Het grote woon- en zorgcentrum ’t Hoge met 72 rusthuiskamers en een apart gebouw met 15 assistentiewoningen is nochtans een energievreter.

De gemeente Alveringem heeft wel het geluk en het voordeel dat beide gebouwen vrij nieuw zijn: het wzc werd in 2013 in gebruik genomen en het gebouw met de assistentiewoningen dateert van 2019 en is dus nog meer up-to-date. Een zonneboiler zorgt hier voor warm water. Twee jaar geleden liet het gemeentebestuur alle gemeentelijke gebouwen nazien op de mogelijkheid tot zonnepanelen en ook het wzc kwam in aanmerking, een goede keuze zo blijkt. De voorbije zomer was heel zonnig en het rendement van de zonnepanelen blijkt zelfs hoger dan wat het gebouw aan elektriciteit verbruikt.

Toch betaalt het wzc nog altijd een smak geld aan elektriciteit. De factuur steeg aanzienlijk: van 2.860 euro voor de maand januari 2020 naar 7.489 euro voor de maand september 2022. De verwarming van het gebouw draait op gas. Ook die facturen zijn tegenwoordig bangelijk en al zeker in de winter: Alveringem betaalde zo maar even 19.363 euro voor de maand januari 2022.

Verbeterpunten

Of er dan geen verbeterpunten meer zijn, vragen we aan de bevoegde schepen Karolien Avonture. De Vlaamse overheid beloofde immers om binnenkort nog een tweede subsidieronde te lanceren. “Alveringem probeert inderdaad bij elke investering zoveel mogelijk subsidies mee te pikken”, reageert de schepen.

“Maar we investeren niet om te investeren omdat er toevallig subsidies zijn. Het wzc is zo recent dat de subsidieerbare maatregelen al bij de oprichting meegenomen werden. Omdat hier oudere mensen wonen, willen we de binnentemperatuur niet verlagen. Waar wel nog winst te boeken valt, is bij verlichting. We willen systemen die automatisch het licht doven als er niemand is. En we plannen alle klassieke verlichting te vervangen door ledlampen voor zover dat nog niet het geval is. De overschakeling kost geld, maar niet van die aard dat we hiervoor subsidies nodig hebben.”

(AB)