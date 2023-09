Wzc Mater Amabilis in Wervik viert zondag drie keer

Woonzorgcentrum Mater Amabilis in de Sint-Jorisstraat viert maar liefst drie verjaardagen. Centrum voor dagverzorging De Brug bestaat 25 jaar, lokaal dienstencentrum De Kim twintig jaar, en Residentie Amarosa vijf jaar. Samen dus vijftig jaar. Voor het verjaardagsfeest ‘We zijn preus lik 50!’ van zondag zijn alle tickets de deur uit.

“Mensen uit de buurt, gebruikers van De Kim en bezoekers hebben een uitnodiging gekregen”, zegt centrumleider Ilse Casteleyn van De Kim. “Op de drie locaties valt er wat te beleven. Het begint vanaf 11 uur, met een receptie in De Brug met muzikale omlijsting door Geert Valcke. ’s Middags is er een barbecue in De Kim en vanaf 14.30 uur wordt het dessert geserveerd in de tuin van Amarosa, met een optreden van Sons Saucisses.”

Op de hoek van de Koestraat is er De Brug. “Het aantal bezoekers verschilt van dag tot dag”, zegt coördinator Veerle Decuypere. “Er is plaats voor dertig mensen. Ze komen uit Wervik, Geluwe en Kruiseke, maar ook uit Komen-Waasten en vooraan in Beselare. Er worden vijftien à zeventien mensen thuis opgehaald, met drie liftbusjes. Wie komt, kan bijvoorbeeld ook naar de kapster of pedicure. Dat is een extra. We serveren ook een uitgebreide maaltijd.”

Lokaal dienstencentrum De Kim bestaat eigenlijk een jaar langer dan die twintig jaar. “We waren al een jaar bezig toen we onze officiële erkenning kregen”, zegt Ilse, die er al van bij de start bij is. “Ondertussen kwamen er ook buurtgerichte projecten bij. Dat is wettelijk bepaald. We treden met De Kim meer naar buiten, met een mix van activiteiten. Trouwens, een woonzorgcentrum is geen eiland meer op zich. Dagelijks komen er hier een twintigtal mensen eten.”

In je eigen buurt

Aan de overkant van de straat zijn er 28 flats in Residentie Amarosa. Ze zijn allemaal bewoond. Er is een relatief korte wachtlijst. Bepaalde bewoners komen naar het dagcentrum. “Het is voor de bewoners een grote meerwaarde dat ze in hun eigen buurt kunnen blijven”, zegt Ilse. (EDB)