WZC in Oostende onder verhoogd toezicht van Agentschap Zorg en Gezondheid

Het woonzorgcentrum Elisabeth aan Zee in Oostende is door het Agentschap Zorg en Gezondheid onder verhoogd toezicht geplaatst. Dat laat de woonzorggroep GVO weten. Uit het inspectieverslag van 31 augustus is gebleken dat er bepaalde punten op vlak van infrastructuur, maar ook rond een sluitend systeem voor registratie van het klaarzetten van de medicatie enzovoort moeten verbeteren.

Het laatste inspectieverslag van het Agentschap Zorg en Gezondheid dateert van 31 augustus 2022 en daaruit blijkt dat het woonzorgcentrum Elisabeth aan Zee niet aan alle normen voldoet. Daarom wordt het woonzorgcentrum nu op een lijst geplaatst van WZC onder verhoogd toezicht. “Dat gebeurt nu meer dan vroeger, omdat die drempel iets verlaagd is en ze strenger geworden zijn. Het betekent vooral dat er nog meer onaangekondigde inspecties zullen volgen, eventueel ook buiten de kantooruren”, zegt gedelegeerd bestuurder van Woonzorggroep GVO Rita Barilla.

“De bewoners worden voldoende verzorgd, maar die zorg wordt niet nauwkeurig geregistreerd en genoteerd”

Bij de evaluatie van het WZC Elisabeth aan Zee werden enkele positieve punten aangehaald. Zo was er voldoende aandacht voor de zorg van de bewoners, een warme en huiselijke sfeer in het woonzorgcentrum, aanwezigheid en toegankelijkheid van hulpmiddelen enzovoort. “De inspecteurs zagen dat de bewoners verzorgd waren en het goed stelden. Maar tegenwoordig gaat de zorgsector verder dan gewoon mensen goed verzorgen en moet alles nauwgezet bijgehouden worden.

Problemen bij registratie en beveiliging van medicatie

Maar er werden ook enkele werkpunten aangehaald. Zo is de infrastructuur niet altijd aangepast door bijvoorbeeld het ontbreken van zonnewering of een makkelijker bereikbare oproepknop naar de verpleging enzovoort. Maar er werd ook een opmerking gemaakt over een sluitend systeem voor registratie van het klaarzetten van de medicatie, het bijhouden van de vervaldata van bepaalde medicatie en de toegankelijkheid van medicatie voor onbevoegden.

Daarnaast werd er ook een notie gemaakt over het mondmaskergebruik dat niet volgens de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid verloopt. “Dit risico hebben wij ingeschat in samenspraak met de coördinerend en raadgevend arts. Hierbij hebben we een doordachte afweging gemaakt van de veiligheid en het psychosociaal welzijn en de stem van de bewoners”, laat GVO weten.

Maar ook de wachttijden bij beloproepen kon volgens de opmerkingen beter, want volgens de inspectie bleek dat de bewoners niet snel genoeg hulp kregen bij hun dagelijkse verzorging zonder dat er concrete aanwijzing was dat er iets anders dringends gebeurd was in die wachttijd. En er moet ook een sluitend systeem komen om de zorg voor de bewoners te registreen in een zorgdossier en de betrokkene familie hiervan op de hoogte te stellen, want volgens de inspectie ontbrak dat nu.

Nieuw werkplan

Het woonzorgcentrum gaat met deze opmerkingen verder aan de slag en zal binnen de 30 dagen een nieuw plan van aanpak voorstellen met concrete maatregelen. “In dialoog met de Zorginspectie willen we deze tekorten zo snel mogelijk wegwerken en zo vlug mogelijk van de lijst met WZC onder verhoogd toezicht geraken.”

“We hebben al een vleugel tijdelijk gesloten om er zeker van te zijn dat we onze bewoners goed kunnen verzorgen”

De woonzorggroep GVO benadrukt dat ze veel aandacht hebben voor het welbevinden van hun bewoners. “Enige tijd geleden hadden we door het personeelstekort in de zorgsector aan de kust beslist om een vleugel van 15 wooneenheden tijdelijk te sluiten in het WZC in Oostende. Zo zijn we zeker dat we onze bewoners met het huidige personeelsbestand van de juiste zorg kunnen voorzien. De inspectie bevestigt ook dat de zorgverlening in het WZC gegarandeerd blijft”, besluit Barilla.