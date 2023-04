Wzc De Zonnewende pakt uit met stekjesbieb

Wzc De Zonnewende ijvert al jaren voor een healthy environment, de warme tuinen zijn hier een sprekend voorbeeld van. Om de drempelvrees van bezoekers zo laag mogelijk te houden, werd binnen het feestcomité beslist om met een stekjesbieb van start te gaan. Maaike Claeys en Jasmien Espeel namen de touwtjes in handen. “We hebben een mooie kast waarin plantenstekjes opgesteld staan. Wie nu zelf stekjes te veel heeft en die wil ruilen, kan dit hier tijdens de openingsuren van het wzc. We zouden het echt appreciëren, mochten de stekjes aangeleverd worden in een plastic potje. Aan dit project hangt er eveneens een aangename doe-activiteit voor bewoners die zich hiertoe geroepen voelen, want de stekjes dienen ook verzorgd te worden.” We zien Monique Mahieu, Marie-Madeleine Vermeulen, Debby Deman, Maaike Claeys, Jasmien Espeel en Palmyre De Cavele. (LB/foto Luc)