Woonzorgcentrum Zilvervogel Reninge feestelijk geopend in aanwezigheid van minister Crevits: “We zorgen ervoor dat de bewoners zich elke dag jeunen”

In aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V) vond vrijdagavond de feestelijke opening plaats van de nieuwbouw van het woonzorgcentrum Zilvervogel Reninge en het Centrum voor Dagverzorging Ville Zilvervogel. Tussen de eerste steenlegging en de afwerking van de bezoekersparking verstreek bijna vijf jaar. Zaterdagnamiddag krijgt iedereen de kans om de nieuwe gebouwen te bezoeken.

De afbraakwerken van de oude gebouwen gingen in november 2018 van start. Nu is met de afwerking van de bezoekersparking een einde gekomen aan de bouwwerkzaamheden. De verhuizing van de bewoners van het oude naar het nieuwe gedeelte vond twee jaar geleden al plaats, in volle coronaperiode.

De ingang van het woonzorgcentrum bevond zich tijdens de bouwwerken langs de Lostraat. Maar nu de parking volledig is aangelegd, kunnen de bezoekers opnieuw langs de vertrouwde hoofdingang aan de Dorpplaats 14 naar binnen . “Het woonzorgcentrum vormt zo opnieuw een geheel met de dorpskern”, zegt Silvie Vanhoutteghem, algemeen directeur van Zilvervogel vzw. “Het is een fijn huis om te vertoeven. Uit een enquête die we bij de bewoners afnamen, blijkt dat 94 procent tevreden is. We zijn dan ook bijzonder trots op zo’n goed rapport.”

Het nieuwbouwgedeelte telt permanent achtenzeventig bewoners en er zijn ook drie kamers beschikbaar voor kortverblijf. “Een team van 110 medewerkers en veertig vrijwilligers zorgen ervoor dat alle 110 bewoners van het woonzorgcentrum zich elke dag jeunen”, zegt Silvie Vanhoutteghem. “Het centrum voor dagverzorging ontvangt tijdens de weekdagen dagelijks twaalf bezoekers.”

Zaterdag zet Zilvervogel Reninge tussen 14 en 17 uur de deuren open voor het publiek. Via geleide wandelingen kunnen jong en oud kennis maken met het leven, wonen en werken in het woonzorgcentrum en het centrum voor dagverzorging Villa Zilvervogel.